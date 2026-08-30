Как Райко Кръвта застреля Жоро Илиев, уплашен, че Главния е поръчал убийството му

Цели 21 години след убийството на шефа на борческата групировка ВИС-2 Георги Илиев, застрелян от снайперист на 25 август 2005 г. в курортния комплекс Слънчев бряг, мафиотската екзекуция на митичния гангстер от Кюстендил официално се води в графата „неразкрити”, макар името на килъра му отдавна да е известно – пернишкия бандит Райко Кръвта. Разследването на убийството на мастития подземен бос обаче отдавна е замразено и всички са наясно, че следственото дело срещу неизвестен извършител никога няма да бъде променено на „разрешен случай“. „Уикенд“ връща лентата към едно от най-запомнящите се мафиотски убийства в България.



Преди цели 21 години Жоро Илиев умира щастлив в 23,12 часа вечерта на 25 август 2005 г., на централното сепаре на помпозното заведение „Буда бар“, част от вече несъществуващия комплекс „Мултиплейс” в Слънчев бряг. Там последният бос на групировката ВИС-2 празнува победата на футболния си тим „Локомотив“ (Пловдив) над сръбския „ОФК Београд“. Главния, както е наричан кюстендилския борец, дава пищен банкет за над 70 приятели, когато е прострелян в сърцето от снайперист.

„Пали колата и идвай!



„Ела да пием по една ракия“, са последните думи



на Жоро Илиев. Изречени са по телефона към тогавашния изпълнителен директор на „Локо“ Емил Наков. Разговорът между двамата е прекъснат от изстрелян 22-милиметров куршум „Стингър“ с хидрошоков отвор, който се забива в сърцето на митичния гангстер. Дни по-късно ще стане известно, че убиецът е стрелял с рядка пушка тип „флобер“ от храстите на хотел „Хризантема“. При огледа криминалистите откриват 2 статива и лазери – уреди, които се използват, за да се фиксира траекторията на куршума. Наемникът се е подсигурил, като е насочил стативите към двете централни сепарета на „Буда бар“, които са били използвани единствено от Жоро Илиев и неговата свита.

Георги Илиев умира почти веднага, след като е прострелян, докато е само на 39 години. Охранителите му го отвеждат в МБАЛ Бургас за рекордно бързо време – 14 минути, но докторите там



само констатират смъртта на Главния.



Макар и официално неразкрито, за убийството на Жоро Илиев отдавна има заподозрени. Днес, 21 години по-късно, криминалисти и сподвижници на боса на ВИС-2 са категорични, че за неговата екзекуция е отговорен пернишкия наркобос Райко Алексиев – Кръвта, макар като убиец на Главния да се споменава и друго име – това на Красимир Станчев – Легионера, известен в ъндърграунда като снайперист №1 на мафията. Повечето криминалисти обаче са на мнение, че Райко Кръвта е действал сам и че именно той е ликвидирал с куршум Главния.

„Ако Краси Легионера беше замесен в убийството на Жоро Илиев, то той отдавна щеше да е мъртъв. За него се знае, че е ликвидирал Илия Павлов и че за това убийство той е прибрал 1 милион долара в брой. Иначе на Легионера приписват още няколко убийства, сред които това на Васил Горчев – Кьоравия и на Димата Руснака. Всички те умряха с куршум от флоберка, изстрелян от над 100 метра разстояние”, разказва столичен криминалист.

Негови колеги са убедени, че



Жоро Илиев умира заради Кьоравия -



благоевградски наркобарон и лихвар, дългогодишен представител на ВИС-2 за Благоевград. Васил Горчев контролира производството на амфетамин в Югозападна България и раздава огромни суми срещу лихва на знакови фигури от ъндърграунда. Той е сред най-близките хора до Жоро Илиев. На 20 януари 2005 г. Васил Горчев – Кьоравия е убит в центъра на Благоевград с куршум в главата.

Месеци преди да се стигне до убийството на Кьоравия, благоевградския гангстер влиза в остър конфликт с пернишкия рецидивист Райко Кръвта. Причината за скандала са 800 000 долара. Толкова са инвестирани във фабрика за амфетамин, разбита от антимафиоти край Разлог. При акцията са арестувани 9 души – Кьоравия, Иван Иванов – Ваньовия, Благой Мирчев, Пирин Хаджиев, Ангел Димитров – Чората, Силви Петров, Цанко Цанков, Пламен Илиев – Джудиста и контраразузнавачът Петър Миленов – Пухкав Петьо.

По-късно Кьоравия стоварва вината за разбития цех върху Райко Кръвта. Благоевградският лихвар настоява перничанинът да му възстанови загуби, както и да му върне дълг от близо 400 000 долара. Вместо пари обаче



Васил Горчев получава куршум в главата.



Седмици след смъртта на Кьоравия, Георги Илиев привиква Райко Кръвта в офиса си в столичната къпалня „Мария Луиза“ и директно го обвинява, че е организирал екзекуцията на Васил Горчев.

„Трима човека ми казаха, че си ти. Искал си да сложиш ръка върху черното тото и върху амфетамините”, хладно отвръща Жоро Илиев на клетвите на Райко Кръвта, че не би се осмелил да вдигне ръка върху човек от „организацията”. По време на срещата боса се гаври с перничанина – твърди се, че Райко е бил заставен да му прави френска любов, след което е изнасилен с бухалки от бодигардовете на боса. Някои казват, че изстъплението е заснето с видеокамера.

Следващите месеци също са кошмарни за пернишкия мафиот Райко Кръвта. Ченгетата изведнъж се обръщат срещу него – арестуват над 20 негови дилъри на хероин, прибират и самия Райко. На 6 юни 2005 г. пернишкият наркобос е задържан при акция на РЗ БОП в пернишкото кафе „Елит” заедно Кръстьо Кръстев – Кръстето и Александър Стоянов – Муката заради отправени заплахи към служител на полицията, закопчал двама дилъри от бандата с 300 дози хероин.

През месец юли пък е разбита група за нелегални залози на мачове в Благоевградския регион, за която е публична тайна, че организира



черно тото под шапката на Райко Кръвта.



На 22 юли 2005 г. Райко за първи път не е сред поканените на рождения ден на Георги Илиев. Зачестяват и предупрежденията към перничанина от колеги висаджии, че Главния му е вдигнал мерника. До него достига и информация, че смъртната му присъда е подписана и се чака само подходящия изпълнител на мократа поръчка. „Ще те убият до няколко дни”, предупреждава го приятел, който съветва перничанина да духне от България.

В средата на август Райко Кръвта заминава на почивка в Несебър, където отсяда в дома на Митьо Очите. Случайно или не, но в този период Димитър Желязков също е в немилост пред боса на ВИС-2. Разказва се случка на пристанището на Свети Влас – Жоро Илиев качва Очите на яхтата „Маями” и го пребива почти до смърт на борда, след което го изхвърля в морето. Бодигардът на Несебърския Ал Капоне спасява началника си, след като вижда от кея как шефът му е метнат във водата, яхва джет и успява с 300 зора да го качи на водния мотор. Според мнозина Жоро Илиев разжалва Митьо Очите, тъй като морския гангстер и бандата му



отвличат и изнасилват брутално 4 проститутки,



работещи в Слънчев бряг за сутеньора на ВИС-2 Светльо Пелтека. Впоследствие Димитър Желязков ще обясни пред наследниците на империята ВИС-2, че действително Райко Кръвта му е гостувал, но само за няколко дни, като Очите дори не знаел за настъпилия гангстерски конфликт.

Райко Кръвта не живее много дълго – само няколко месеца, след като прострелва смъртоносно Жоро Илиев от храстите на хотел „Хризантема”, перничанинът също е застигнат от куршуми. Неизвестен килър го убива с дъжд от куршуми на 13 октомври 2005 г. Криминалистите са категорични, че убийството на перничанинът е с печат ВИС-2 и е за отмъщение заради екзекуцията на Георги Илиев.

„Неписан закон на мафията е, че убийството на един крими бос винаги трябва да бъде отмъстено на каквато и да е цена. Заради това всички наши информатори от ъндърграунда са убедени, че именно Райко Кръвта е човекът, убил Жоро Илиев“, категоричен е столичен антимафиот.

През 2013 г. МВР проведе акция срещу бащата на Райко Кръвта – Васил Василев – бай Васо Златаря, който беше посочен от тогавашния главен секретар на МВР Светослав Лазаров като бос на престъпен синдикат, извършил над 15 убийства, сред които и екзекуцията на Жоро Илиев и на довереника му Васил Горчев – Кьоравия. Сред задържаните като



заподозрени за убийството на Жоро Илиев



освен бай Васо Златаря бяха Милчо Петров – Чироза, Борислав Николов – Кюлума и още седем от пернишката банда, а свидетел срещу тях се оказа осъдения на доживотен затвор сериен убиец Станислав Ангелов – Сиси, убивал хора за таткото на Райко Кръвта. В крайна сметка доказателства, че някой от оцелелите бандити от свитата на Райко Кръвта му е помагал при убийството на Жоро Илиев не бяха събрани.

Така безславно приключи първият и единствен опит на МВР и прокуратурата да посочи виновни за убийството на Георги Илиев.

Другият гангстер, сочен като възможен физически убиец на боса на ВИС-2 – Красимир Станчев, с прякор Легионера, пък се води безследно изчезнал от години. Краси Легионера е издирван с червена бюлетина на Интерпол и периодически се появяват слухове, че е засечен някъде или че е приел поредна мокра поръчка. Има и версия, че Легионера също е ликвидиран от мафията.