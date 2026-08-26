Кобилкина клечи пред баровска яхта на лов за богаташи ВИДЕО

Кобилкина кляка пред баровска яхта на лов за богаташи, но само като показно упражнение.

Експертката по връзки между мъже и жени съветва последователките си да намерят някоя хубава яхта на милионер. И след това да започнат да клякат и стават последователно, като ръцете могат да са ту нагоре, ту встрани.

Ефект

По този начин според съветите на Кобилкина максимум до половин час красавицата, която го прави, няма как да не бъде забелязана. А след като бъде и набелязана и собственикът излезе, тя ще се запознае с него и има шанс да му направи силно впечатление. Разбира се, всичко това показно клякане Кобилкина този път придружи с чувство за хумор. Тя за всеки случай направи няколко упражнения пред закотвена в Сен Тропе яхта, за да онагледи как се прави това.

40 или 20

После пред същата яхта Кобилкина продължава с типичния си стил на разсъждения и съвети към дамите: „Казаха ни, че 20-те ни години ще бъдат най-хубавите години от живота ни. Но 40-те? Ето там е истината! Имаме пари. Имаме бивши мъже, деца. Имаме мъдрост. Имаме стандарти. По-секси сме. Имаме по-млади гаджета. По-силни сме. И вече спряхме да търсим одобрение. А фалшивите приятели или хейтъри? Те вече напуснаха чата. Или ако ви дразнят, е време да го направите“. И по този начин продължава на темата „40 е новото 20“. Подхвърля и друга много любопитна тема: „Има жени, които привличат внимание, независимо дали отговарят на нечия представа за „идеалната жена“. Те се чувстват добре със себе си, умеят да общуват с мъжете, позволяват си да бъдат желани и не се страхуват да показват своята женственост. И точно тук става интересно — нужно ли е да бъдеш идеална, за да бъдеш нечия жена мечта?“.

Кобилкина знае хиляди начини една жена да стане фатално привлекателна.