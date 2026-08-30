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Коя е жената на Христо Калоферов? Психоложката, която го извлича от дъното

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Румен Димитров
329
Коя е жената на Христо Калоферов? Психоложката, която го извлича от дъното

Румен Димитров
329

Христо Калоферов използва последните летни дни, за да се отдаде на заслужена почивка край морето. Водещият на Нова телевизия се показа от Несебър в компанията на съпругата си Мила и се похвали, че половинката му се радва на цели два месеца отпуск. Признанието му предизвика любопитство сред последователите му, а някои дори предположиха, че дамата вероятно е учителка, защото преподавателите традиционно имат по-дълга лятна ваканция.

Истината обаче се оказва друга. Съпругата на Калоферов не е учителка, а клиничен психолог, който работи с деца със специални образователни потребности. Професията й е далеч от светлината на телевизионните камери, но е една от причините журналистът да се възхищава толкова много на жената до себе си. Той неведнъж е говорил с огромно уважение за Мила и е признавал, че тя има изключително важна роля в живота му.
„Женени сме официално. Тя е клиничен психолог, занимава се с деца със специални образователни потребности. Неведнъж ме е вдъхновявала, неведнъж ме е извличала от дъното и ме е мотивирала да вървя напред и да се развивам”, разказвал е Калоферов. По думите му способността на Мила да го амбицира и да му дава сили в трудните моменти е едно от качествата, които най-много цени в нея.

Двамата са семейство вече около десетилетие, а любовната им история започва по-неангажиращо. Преди да станат съпрузи, Христо и Мила са близки приятели и често излизат заедно в обща компания. Постепенно обаче отношенията им се променят и решават, че приятелството им може да се превърне в нещо много по-сериозно. Днес имат съвместен живот, брак и най-важното – общо дете. „Тя ми е едновременно любима, майка на сина ми, приятелка, съветник, пристан... моето всичко. Не знам какво стана, но май се намерихме”, споделял е новинарят.
Макар Калоферов да е публична личност и от години да присъства ежедневно в телевизионния ефир, със съпругата му предпочитат семейният им живот да остане далеч от излишната публичност. Двамата рядко показват личния си свят, а когато става дума за сина им, са още по-предпазливи.

Малкият Христо е роден на 15 април 2020 г. и е единственото дете на двойката. Родителите му съзнателно избягват да показват лицето му в социалните мрежи. Ако публикуват негов кадър, обикновено  е сниман в гръб или се вижда само малка част от него – ръка, краче или силует. Журналистът е категоричен, че не желае наследникът му да бъде превръщан в публична фигура.

Малко след раждането му родителите му спазват и православната традиция да го покръстя. За кръстница избират жената, която навремето запознава Христо с Мила – своеобразен красив символ на това как една случайна среща може да промени целия живот на човек. Сред гостите на кръщенето е и журналистката на Нова тв Даниела Тренчева.

Калоферов неведнъж е признавал, че появата на сина му е променила начина, по който гледа на живота. Причината е и в неговата лична история, която е доста по-тежка, отколкото повечето зрители предполагат. Журналистът губи баща си, когато е едва на три години. Татко му е убит от брата на дядо му след жесток семеен скандал, свързан със строеж на нова къща. Убиецът прекарва само няколко месеца в затвора за извършеното престъпление. За малкия Христо обаче последиците са за цял живот.

„Единственото, което помня от баща си, са ръцете му – големи и силни”, спомня си Калоферов. Години наред той живее с усещането за липсващ човек в семейството. Когато е на 12 години, пита майка си защо има само един дядо и една баба. Тогава за първи път се запознава с родителите на баща си.
„Усещам, че винаги е до мен и ме подкрепя”, споделял е журналистът. Той дори вижда в някои от големите обрати в живота си невидимата подкрепа на баща си. По думите му през годините е имало моменти, в които проблеми, изглеждащи напълно нерешими, изведнъж са намирали изход. „Имал съм доста трудни моменти, които изведнъж са се разрешавали с неочаквана лекота. На пръв поглед нерешими проблеми са завършвали с щастлив край. На всяко стъпало от моята кариера сякаш баща ми е като сянка зад мен и ме бута нагоре”, признава Калоферов. В същото време не крие и болката си, че е бил лишен от бащина опора в най-ранните си години.

След смъртта на съпруга си майката на Христо се омъжва повторно, но вторият й съпруг не успява да запълни празнината. Детето години наред е подложено на психически тормоз, а проблемите се задълбочават заради алкохолната зависимост на пастрока му. „Имаше един период от седем-осем години, в които поне три пъти в седмицата съм се молел баща ми да беше жив, защото, когато алкохолът влезе в семейството ни, стана наистина страшно!”, разказвал е водещият. Многократно е бил пребиван от втория си родител. В крайна сметка той бяга от тежката атмосфера, като заминава да учи в Благоевград.

Като полусирак с работеща майка, Калоферов е отгледан основно от баба си и дядо си. В дома им се случва и една от най-милите истории от детството му, свързана с Лили Иванова. Песните на примата звучат постоянно от семейния грамофон и само няколко месеца след смъртта на баща си малкият Христо започва да тананика „Свири, щурче”. Споменът остава толкова силен, че години по-късно Калоферов си купува стар грамофон, който сам реставрира. Машината и до днес работи, а журналистът я използва, за да пуска музика и на своя син.
Въпреки натоварената си работа и постоянните ангажименти пред камера, Христо Калоферов се старае да прекарва максимално много време със сина си. За него е важно детето му да има сигурността и подкрепата, които той не е усещал в своето детство. До него неизменно е Мила – жената, за която твърди, че го мотивира да продължава напред. Те обаче не са от двойките, които постоянно демонстрират любовта си в социалните мрежи. Семейният им живот остава сравнително скрит от любопитните погледи. Затова и появата им от плажа в Несебър привлече внимание. Двамата пълноценно се възползват от свободното време, морето и възможността да бъдат заедно.


 

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