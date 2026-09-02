Красимир от "Игрите" става милионер от криптовалута, злато и покер

Вече е ясно кой е най-богатият участник в „Игри на волята“. Това е 33-годишният Красимир Нейчев от Ямбол.

Той е милионер и е натрупал богатството си от криптовалута, злато, недвижими имоти и игра на покер. Притежава голяма спортна зала, в която са тренирали и много от участниците в екстремното риалити от предишни сезони. Именно те били неговата мотивация да се запише за кастинга. Цяла година се отдал на сериозна подготовка и в крайна сметка трудът му бил възнаграден.

Животът на Красимир обаче невинаги е бил милионерски. Когато е на 18 години, семейството му остава на улицата, тъй като кредитори им взимат апартамента заради дългове. Ямболията обаче не се примирява със съдбата си и решава да търси късмета в София, която дава много повече бизнес възможности. С жена му, математик по образование, се захващат с много успешни начинания.

Красимир е и сред известните играчи на покер, а най-голямата спечелена от него сума е 198 000 долара.