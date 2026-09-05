Край на приказката? Мрежата гърми за раздяла между Гришо и Ейса

Заедно ли са още българският тенисист Григор Димитров и мексиканската актриса Ейса Гозалес? Въпросът и спекулациите около него се оказват много обсъждана тема в социалните мрежи, а хиляди хора коментират ситуацията.

Ейса, която иначе е особено активна в профилите си, ненадейно изтри профилите си. Откакто стана известно, че е с Гришо, тя често публикува постове, в които му се обяснява в любов. В интервюта за различни издания също винаги казва как българинът е прекрасен човек, трудолюбив и с чувство за хумор. Ейса бе очаквана в Ню Йорк, където Димитров премина през квалификациите, за да отпадне в първия кръг, но така и не се появи. Вместо това е била забелязана в Лос Анджелис, където вероятно е имала професионални ангажименти.

Заради слуховете, списание „Пийпъл“ пусна статия, посветена на българския тенисист. В нея се припомня, че преди Ейса, Димитров бе с модела Мадалина Геня, а преди това имаше романси с Мария Шарапова между 2012 и 2015 г., а след това и с певицата Никол Шерцингер. Преди това се носеха слухове, че е имал туй-онуй със Серина Уилямс.

Изданието отделя внимание и на това как са започнали заниманията в тениса на Димитров в родния му град Хасково и как е тренирал упорито под ръководството на баща си. После как едва 13-годишен отива в академия в Барселона и че е спечелил „Уимбълдън“ и Откритото на САЩ за юноши. Не е спестен и фактът, че е достигал до №3 в световната ранглиста, което го прави най-успешния български тенисист.