Култовата Габи се завръща в "Ергенът": Тук сме дърти магарици! https://hotarena.net/laifstail/kultovata-gabi-se-zavrashta-v-ergenat-tuk-sme-darti-magarici HotArena.net

Една от най-култовите участнички в „Ергенът" се завръща! Русокосата фурия Габи този път ще бъде една от най-ярките участнички в „Ергенът: Любов в рая", става ясно от анонса на продукцията.

„Тук сме се дърти магарици", избухва в смях 32-годишната блондинка от Сливница.

Идеалният мъж за русокоската, която си е направила основен ремонт на фасадата е забавен, феноменален, божествен.

Иска мъжът да види в нея стегнатите й гърди и красивите й очи.

„Много се саботирам. Много обичам да се излагам пред хората и ако го изтърпят, значи са моите хора", казва Габи през смях преди старта на романтичното шоу, което дава заявка да среща доста по-млади ергени с по-улегнали дами.