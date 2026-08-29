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Култовата Габи се завръща в "Ергенът": Тук сме дърти магарици!

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Румен Димитров
966
Култовата Габи се завръща в "Ергенът": Тук сме дърти магарици!

Румен Димитров
966

Една от най-култовите участнички в „Ергенът" се завръща! Русокосата фурия Габи този път ще бъде една от най-ярките участнички в „Ергенът: Любов в рая", става ясно от анонса на продукцията.

„Тук сме се дърти магарици", избухва в смях 32-годишната блондинка от Сливница.

Идеалният мъж за русокоската, която си е направила основен ремонт на фасадата е забавен, феноменален, божествен.

Иска мъжът да види в нея стегнатите й гърди и красивите й очи.

„Много се саботирам. Много обичам да се излагам пред хората и ако го изтърпят, значи са моите хора", казва Габи през смях преди старта на романтичното шоу, което дава заявка да среща доста по-млади ергени с по-улегнали дами.

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3 Коментара

Бивш от МВР76

преди 58 минути

!!! Nadezhda Doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ти си Красива Ромка. Извинявай Надежда Дойчева. Покайвам се.

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Бивш от МВР76

преди 55 минути

Надежда Ддойчева една от твойте снимки у твоя сатанински фейскенефбук профил много ме разочарова. На въпросната снимка си Грозна Ромка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 49 минути

Надежда Дойчева ти си по хубава от туй "габи". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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