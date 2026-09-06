ЛиЛана осъдена за неплатети десетки хиляди левове данъци

Делото за източване на еврофондове срещу отдавна залязлата певица и някогашна любовница на Васил Божков ЛиЛана не може да започне вече пет години заради неграмотно написан обвинителен акт, но макар и бавно, възмездието я застига. Фирмата на Лиляна Деянова, както е истинското име на изпълнителката, „Пимпъл Иновейшънс” е осъдена за неплатени десетки хиляди левове данък печалба и ДДС, показа проверка на „Уикенд”.



Данъците са укрити при договори между фирмата на Деянова и английската „Телерайз лимитед”. Това е същата тази „Телерайз лимитед”, с чиято помощ според прокуратурата, ЛиЛана, брат й Александър Деянов и съдружникът им Мартин Димитров пробват да откраднат няколко милиона с кухи европроекти. Номерът им не мина и парите са възстановени в бюджета на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Преди това триото тарикати обжалват до последно в съда резултатите от проверката на чиновниците. Само прокуратурата, умишлено или от безхаберие, от 2021 г. не успява да използва събраните при проверките факти за да напише грамотно обвинителен акт.

Тъй като са минали 6 години от арестите на ЛиЛана, брат й Александър Деянов и съдружникът им Мартин Димитров, ще припомним накратко схемата. Тя е колкото проста, толкова и нагла. Стига да имаш гръб, който да накара чиновниците проверили документацията по европроектите да си затворят очите. Не е тайна, че през 2016 г., когато започват нещата, соченият за емоционално близък до ЛиЛана хазартен бос Васил Божков е сред най-влиятелните хора у нас, а контактите му позволяват да влияе на най-високо ниво в държавното управление.

Да се върнем на схемата, както ни я представи прокуратурата. Фирми на Мартин Димитров и ЛиЛана печелят европейски проекти, по които декларирали, че са купили от чуждестранно дружество софтуер и така оправдават харченето на огромни суми пари. Самото чуждо дружество, твърдят разследващите, на практика е „кухо”, защото не извършва абсолютно никаква дейност, освен да издава фактури по проектите на ЛиЛана. В същия момент проверка на прокуратурата показва, че самият софтуер е собственост на българска фирма, а певицата и съдружникът й го ползват безплатно, без реално да са плащали усвоените пари от Брюксел.

Сред спечелилите пари от ЕС фирми е „Нованор”. Управител на дружеството е ЛиЛана, а собственици - тя и Мартин Димитров. Фирмата изпълнява три проекти с различен предмет на дейност, като сумата варира - от 388 800 лв., 554 000 лв. до цели 1 358 800 лева. Най-впечатляващият е „Разработване на интелигентна информационна система за ранно оповестяване на земетресения”. Братът на певицата Александър Деянов-Скилър също прибира пари от ЕС. Чрез фирмата си „Скилър”, той грабва 263 900 лева за „Разработване на иновативна платформа за бийтбокс обучение и музикална бийтбокс транскрипция – BTL”.

В документите на всеки от проектите е посочено, че за изпълнението е нужно купуването на специален софтуер. На пръв поглед няма нищо нередно. Поне преди да се види доставчикът. В случая не става дума за някоя световно известна софтуерна компания, а за куха фирма. Регистрираната в Лондон „Телерайз лимитед”, която се появява и в делото срещу Лилана за неплатени данъци. Лондонската фирма няма нито един служител. Освен собственичката си Ася Йочева - бивша тв водеща и половинка на ЛиЛана в поп дуета „ЕлЕй”.

По информация на „Уикенд”, при разпита си Йочева си признава, че няма идея какви ги е вършила „Телерайз лимитед”. Тя се съгласява да я регистрира по молба на своята приятелка, а след това дава пълномощно на ЛиЛана да движи всичко от нейно име - изготвяне на оферти за участие в конкурси, подписване на договори, разпореждане с постъпилите по сметките милиони... Докато уж усвоява еврофондове, Ася Йочева работи в рекламна агенция, чиято основна дейност е раздаване на брошури и диплянки по улиците.

Уникалният софтуер на „Телерайз лимитед” е продаван и на десетина други фирми, спечелили европроекти, а не само на „Нованор” на ЛиЛана и Мартин Димитров. Сред клиентите е и регистрираната в Криводол „Симекс”, която срещу 230 000 лева трябва да използва компютърната програма, за да създаде „система за управление на доставките на материали от производители и към клиенти с цел развитие и укрепване на управленския капацитет”. Зад сложно звучащото заглавие се крие създаването на карта на пътищата в България, която да изчислява най-краткия маршрут на камионите от складовете на „Симекс” до адреса на клиентите им. Работа, която може да свърши и проста GPS навигация за 200 лева. Да, ама така няма да бъдат усвоени еврофондовете! Само може да гадаем за колко ли още подобни глупости са похарчени пари от ЕС...

След като Васил Божков се скарва с Бойко Борисов, документите на всички проекти, в които участва ЛиЛана, са проверени отново. Заключението този път е, че има сериозни нередности. За това парите трябва да се върнат. Решенията, разбира се, са обжалвани, но безуспешно. В делото на фирма „Симекс” от Криводол детайлно е описано и как действа схемата на певицата.

Според правилата на ЕС, всяка фирма спечелила проект, трябва да организира конкурс за доставка на нужният и софтуер. Постъпилите оферти се разглеждат от специална създадена комисия, която избира победител. В нея могат да участват служители във фирмата или външни експерти. Абсолютно забранено е да има представители на дружествата кандидати. От „Симекс” уж спазват правилата. В тяхната комисия по оценка на офертите участват трима души - машинния инженер от Монтана В. Иванова, М. Димитров-софтуерен инженер от Горна Оряховица и софтуерният специалист от София И. Николов. В документите по проекта е обявено, че и тримата работят във фирмата от Криводол.

Да, ама не. Последвалата проверка показва, че двама от членовете на комисията - М. Димитров и И. Николов, всъщност работят във фирмата на ЛиЛана „Нованор”. Нещо повече, от съдебното решение става ясно, че М. Димитров всъщност е съдружникът на Лилана в същата тази „Нованор” Мартин Димитров. Едва ли е изненада, че тази „безпристрастна комисия” избира за доставчик на софтуера фирмата на Ася Йочева „Телерайз лимитед”.

Колкото до връзката на Лилана и Мартин Димитров с английската компания, по делото на „Симекс” са приложени и разпитите на собственичката Ася Йочева. Пред прокуратурата тя чистосърдечно си признава, че регистрира английската компания по интернет, след приятелски разговор с приятелката си ЛиЛана. Йочева не е стъпвала в Лондон. Никога не е инсталирала софтуер, а през цялото време, като формален собственик на „Телерайз лимитед”" е подписвала готови документи, пратени й от ЛиЛана.

И само това да беше! Проверка на службите показва, че Лилана и Мартин Димитров са имали пълномощни да теглят милионите, които английската фирма е получавала по европроектите за доставка на своя „уникален” софтуер. От това по-нагъл конфликт на интереси, здраве му кажи. Назначаваш си комисия, която да избере твоя подставена фирма за победител в конкурси, а след това прибираш и милионите от ЕС. Явно така мисли и Върховния административен съд по делото на фирма „Симекс”. Магистратите потвърждават, че получените 230 000 лева трябва да се възстановят. Такова е произнасянето и по делата за останалите проекти на Лилана, твърдят източниците ни. Благодарение на това са спестени милиони левове. Остава и прокуратурата да се задейства, след 5 години нищоправене...



Плащаме й 13 500 евро заради глупостите на Гешев



Докато си чакат обвинителния акт, Лиляна Деянова-ЛиЛана и съдружникът й Мартин Димитров успяха да осъдят България в Европейския съд по правата на човека. Миналата седмица правителството гласува да им бъдат платени 13 500 евро обезщетение.

Жалбата е свързана с оплаквания на Деянова и Димитров за нарушаване на презумпцията за невиновност и липса на ефективно средство за защита. Поводът е видеоматериал на прокуратурата (Той, между другото, още е наличен в канала на прокуратурата, установи „Уикенд”), публикуван след повдигането на обвинения срещу двамата през април 2020 г. Във видеото те били представени като основни участници в престъпна група, преди съдът да се е произнесъл по вината им. Материалът съдържал схеми и обяснения за предполагаеми измами с европейски средства, а впоследствие бил разпространен и от множество медии, твърдят в жалбата си ЛиЛана и Мартин Димитров.

Европейския съд по правата на човека напълно основателно приема, че оплакването им е правилно. Двамата и до ден днешен не са осъдени. Нещо повече, делото срещу тях дори не е започнало. Въпреки уж железните доказателства, които глас зад кадър ни представя в прокурорското видео.

Хора от съдебната система си спомнят, че скандалното видео е направено по личното нареждане на тогавашният главен прокурор Иван Гешев-Каскета. Да, ама не Гешев ще плаща за безобразието. Парите идват от държавния бюджет, който всички ние пълним с данъците си.