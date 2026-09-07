Лили Иванова пя над 2 часа на токчета, но площадът не се напълни: 90 евро отказаха феновете

С концерт на открито пред църквата „Александър Невски“ Лили Иванова доказа, че е една от катедралите в българската музика. Репертоарът, с който естрадната легенда концертира от няколко години, е в съпровод на голям филхармоничен оркестър плюс постоянния неин бенд. Вокална опора отново й оказаха трите млади певици от трио „Ла-ти-да“, които вземат все по-дейно участие, а на най-хитовите песни като „Детелини“ и „Щурче“ пее предимно публиката.

Песен от 1970 г. – „Боянският майстор“ от Александър Йосифов и Димитър Точев, прозвуча в нов аранжимент за първи път след много години. Зрители от няколко поколения изригваха във възторг след редуващите се изпълнения в продължение на повече от два часа. Хвалебствия Лили отнесе и за високите токове, на които се бе качила.

На няколко пъти настроението й обаче се влоши – заради технически неудобства при озвучаването (напрегнато тя даваше знаци на озвучителя си да коригира баланса), но съпричастността на публиката я връщаше към усещането за взаимен празник, пише "Минаха години".

Паметливи меломани се сетиха, че голям концерт на открито в столицата Иванова за последно е имала през 1990 г., когато с Асен Гаргов пеят пред мавзолея на Георги Димитров в подкрепа на СДС.

Според информация, подадена от екипа на Лили Иванова към медиите, над 8000 зрители са я аплодирали в нощта на 2 септември 2026 г. Цифрата обаче е завишена двойно за подсилване на ефекта и безкритично възприета от някои медии.

С цифрите поизлъга дори Нова телевизия в репортаж от събитието, но това е обяснимо, защото те са партньори на арт събитието, заснеха го и ще го включат в програмата си до края на годината.

В предварителните продажби имаше сектори, обхващащи целия площад, чак до улица „Раковска“, но след като не бяха откупени, седмица преди концерта бяха блокирани така, че уж вече са заети. Лъжата лъсна, когато в деня на спектакъла се наредиха столове само до средата на площада, а и видимо публиката беше колкото за редови концерт в Зала 1 на НДК.

Разминаването в очакванията за посещаемостта може да се обясни с цената на билетите. За концертите на Лили Иванова трайно тя е твърде висока спрямо доходите на пенсионерите, които най-искрено съпреживяват нейното изкуство, защото е част от младостта им. Онези зрители, които могат да си позволят цени от 90 евро нагоре, са хора с добри доходи, но желанието им да присъстват на концерти на Лили е по-скоро заредено със снобски елемент – колкото да кажат, че са гледали легендарно име отблизо.

Най-оригинални – Патрашкова и Васил Петрийски

Сред многото ВИП-персони в публиката се открояваше една двойка в бяло. Дамата – в ефектен костюм, мъжът – също стилен, само че в необичайната за тукашните географски ширини швейцарска пола, част от облекло за мъже. „Това сигурно са чужденци“, коментираха странични наблюдатели. Същите с изумление разпознаха, вече по-отблизо, журналистката Кристина Патрашкова и модния дизайнер Васил Петрийски. Двамата са приятели и често ходят заедно по събития. Безспорно, видът им бе безупречен, макар и неразбран от всички.

Царица Маргарита – с бастун, но я аплодира на крака

Странно впечатление рекламните агенти на Лили Иванова оставят с изтъкването на кои публични личности са били в публиката й. На първия ред пред „Александър Невски“ бяха президентката Илиана Йотова, столичният кмет Васил Терзиев, царят без корона Симеон и съпругата му Маргарита и др. Близки до певицата обаче не спряха да ги снимат и да разпращат снимки. Това ли е най-важното от един концерт?, питат се истински фенове на естрадната икона.