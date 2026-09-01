Лили изненада всички: На репетиция с анцуг и ботуши за 4000 евро

Лили Иванова репетира в анцуг и парижки ботуши за концерта на площада пред „Св. Александър Невски“, който е на 2 септември. Самата прима публикува кадри от репетицията.

Голямата изненада за феновете на Лили е, че този път тя репетира, облечена в анцуг. Тя от десетилетия не беше се показвала в спортен екип, дори на репетиции. На краката си е обула боти маратонки на много престижна марка, на които има надпис Paris, спомен за гостуването й в зала „Олимпия“ за 24 май. Според запознати подобни обувки струват към 4000 евро. За репетициите Лили е облечена и в дънково яке също на престижна марка, което се продава към 600 евро. То е обсипано в разноцветни кристали. Лили Иванова създава уют в залата за репетиции.

Огромен букет от любимите на примата бели цветя е поставен в репетиционната. До него на бяла масичка има бурканче с любимия мед на певицата. Знае се, че тя по време на репетиции и концерти обича да си хапва по мъничко. Любопитно е, че на масата има и шише с вода с черен етикет. Бутилката е от лимитирана серия за 45 години на НДК. Лили пя на галаконцерта за отбелязването на годишнината. На кокетната бяла масичка е поставено и шише с аромати. Лили обича да създава уют около себе си както на концерти, така и на репетиции.