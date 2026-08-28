Лудница в Гърция: Везенков върви по 20 евро

Баскетболната звезда стана хит по гръцките курорти, потникът му се продава навсякъде

Истински фурор по гръцките морски курорти предизвиква българската баскетболна звезда Александър Везенков. Спортният му екип се продава навсякъде по крайбрежните алеи в Кавала и околните градчета и села, видя на място екип на "България Днес".

Лидерът на "Олимпиакос" е много обичан от местните фенове, а освен това е гордост и за туристите, които пристигат от България. Така баскетболният потник с неговото име на гърба се харчи като топъл хляб. Има различни размери, както мъжки, така и детски. На щандовете със спортни дрехи се струпват най-много летовници. За разлика от Турция, тук пазарлъкът не върви и цената е фиксирана. Ценният сувенир на Везенков е закован на 20 евро, но има промоция при покупка на два потника - 35 евро.

"Да, наистина това лято най-много се харчи екипът на вашия сънародник Везенков. От футболните тениски все още много се търсят тези на Меси и Роналдо. Продавам доста такива на Мбапе и на Ламин Ямал. От клубните отбори най-желани са фланелки на "Барселона", "Реал" (Мадрид) и Аржентина. Често българи ме питат за такива на "Левски" и ЦСКА, може догодина да заредя и такива", обяснява пред медията ни един от продавачите Хараламбос Апостолакис.

Потникът на българина е на челно място до фланелката на Бекъм

През настоящата година мъжкият баскетболен отбор на "Олимпиакос" постигна исторически златен дубъл, спечелвайки двата най-големи възможни трофея: Евролигата и шампионската лига на Гърция. Нашият талант Саша Везенков пък обра индивидуалните награди. Той бе обявен за най-полезен играч (MVP) на сезона за втори път в кариерата си след сезон 2022/23. Стана едва вторият играч в историята на най-престижния европейски клубен турнир с две такива отличия след легендарния Антъни Паркър. Българинът грабна и приза "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор в надпреварата, финиширайки със забележителните 19,4 точки средно на мач. За четвърти път в своята кариера той беше избран в Идеалния отбор на Евролигата.

Везенков пази в пълна тайна личния си живот и дали има нова дама до сърцето му. От началото на годината той отново стана свободен ерген, след като се раздели с половинката си Никол Елефтериаду. Двамата изненадващо сложиха край на връзката си, която продължи четири години. Никол бе успешна състезателка по водна топка и връзката им устоя дори от разстояние, когато Саша игра един сезон на най-високо ниво в американската НБА.