Любов след Рая: Лъчо заби сексапилна бодибилдърка (Снимки)

Любовта най-после почука на вратата на култовия участник от „Ергенът: Любов в рая“ Лъчезар Енев. От известно време насам успешният софтуерен инженер е във връзка с известната бодибилдърка Джесика Радева и по всичко личи, че е намерил сродната си душа.

В края на август двамата заминават и на първата си лятна почивка в гръцкото градче Неа Каликратия. Двойката вече не се крие и свободно споделя романтични кадри от преживяването. На първата снимка виждаме Лъчо и Джеси, гушнати край внушителна водна стена и палма на заден фон. Приключенията продължават на морския бряг, където гълъбчетата позират по бански сред красивите плажове в района на Солун. Прави впечатление перфектната форма, която и двамата демонстрират, позирайки като модели един до друг.

За Радева грижата за тялото не е просто стремеж, а най-важен приоритет в спортната й кариера. Красавицата е запален бодибилдър и дори става републикански шампион за България през 2020 г. Къдравата брюнетка е в залата почти всекидневно, където поддържа атлетично тяло и бодър дух.

Като отдадена фитнесджийка обаче Джесика вижда и лошата страна на спорта, сблъсквайки се с тежки травми. Контузиите я отвеждат в операционната зала за две интервенции на колената.

„За съжаление, понякога животът ти спира рязко. Последните месеци минаха през болка, сълзи, две операции на колената и моменти, в които бях напълно паднала духом. Имаше дни, в които се чудех дали изобщо да се върна към тренировките“, спомня си за тежките моменти Джесика, която с много воля и подкрепа от близките си успява да се завърне в залата.

Голяма опора за девойката е и новият й приятел Лъчезар. Миналата година мачото си пробва късмета в „Ергенът: Любов в рая“ - първото издание в родния ефир, където мъже и жени се отдават на флирт и страсти сред красотата на остров Родос. Енев влезе в любовното имение на по-късен етап от предаването (в епизод 25) като едно от новите попълнения сред ергените. Още тогава той определи себе си като амбициозен, упорит, забавен и целеустремен, но изключително предпазлив в любовта поради минали разочарования.

В шоуто мускулягата бързо прояви сериозен интерес към козметоложката Филипа, която впоследствие стана част от една от финалните двойки с Йовица. Продуцентите и зрителите запомниха романтичния жест на Лъчо в басейна, където масажира глезените на Фифи - в опит да спечели вниманието й. Действие, което впоследствие предизвика сериозен скандал между него и Йовица.

Освен към Филипа Енев изпита симпатии също към Натали и Благовеста Бонбонова, но с тях така и не се стигна до истинска свалка.

В реалността нещата стоят другояче. С естествен чар, харизма и добродушие Лъчезар успява да спечели жената на сърцето си и по всичко личи, че вече няма да му се налага да влиза в любовни риалитита.