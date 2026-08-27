Малина шокира феновете: Преди да стана певица кастрирах бикове и осеменявах крави

Осеменяване на крави и кастрация на бикове! Това е бил животът на фолклегендата Малина, преди да хване микрофона и да започне да завладява сцените.

„Всичко съм практикувала - кастрация, осеменяване, израждане“, изненадващо признава Малина.

Певицата има диплома за ветеринарен лекар и до 32-годишна възраст е работила в семейния бизнес. Майка й и баща й са ветеринари и именно семейната професия определя първия й професионален път. Малина завършва в Стара Загора, като подчертава, че от дете е израснала сред животни, има интересни животински случаи и работа на терен. „За осеменяване на крава хващаш опашката, замяташ я, за да не ти пречи, и действаш. Мога да определя дали е бременна и ако е, в кой месец е“, обяснява на теория и практика изпълнителката.

Певицата не се е ограничавала само с това. Тя е израждала крави и е участвала в кастрация на бикове - дейност, която изисква сериозна подготовка и помощ от няколко души.

„Майка ми кастрираше големи бикове. Прави се специален повал - въже, което минава по особен начин през тялото. Трима мъже дърпат, животното пада на една страна, като задните крака са свити напред, за да не ритне хирурга“, обяснява легендарната фолкпевица и допълва:

„Неприятно ми беше това, че винаги бях облечена много модерно, а трябваше да газя в гадости. Неприятно е малко силно казано, защото все пак съм израснала на село и често съм влизала в обори, но просто усещах, че не е моето.“

Колкото и да е била подготвена за професията, Малина така и не я усеща като свое призвание. Докато родителите й я насочват към ветеринарната медицина, мечтае за съвсем други неща. „Никога не съм искала да бъда ветеринарен лекар. Винаги съм искала да пея и да танцувам. Като малка се усамотявах в хола или в стаята и си представях, че съм на сцена“, признава звездата. До 32-годишна възраст Малина се води доктор на животните, след което избира музиката. Първата й изява е на фестивал за авторски песни, където представя първата си песен - „Любовната стрела“. По-късно се появява и сингълът „Само ти“, който става първият й хит.

„Това, че съм лекар, за мен е огромна гордост и чест, но пътят, по който тръгнах, е мое хоби. Това ме прави щастлива и ме разтоварва. Вярвам, че минах по правилния път“, категорична е Малина.