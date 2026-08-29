Мариана Маринова: За първи път ще има топлес в Мис Силикон

Коя е тя

Мариана Маринова е родена на 31 октомври 1984 г. в София. Завършва „Журналистика“ и „Управление на медиите“ в УНСС, а професионалният ѝ път започва в телевизията като репортер и водещ. През 2007 г. печели титлата Мис България Глоуб, а година по-късно става вице Мисис Вселена. През годините организира редица родни и международни надпревари, сред които са „Мис Силикон“, „Мис България“ и „Лейди България“.

– Мариана, „Мис Силикон“ навършва 18 години. Какво ще бъде различното в тазгодишното издание?

– Иска ми се да направя нещо като малък риалити формат – целият кастинг да бъде като предаване. Много пъти ми се е случвало хората да казват: Ама защо тази и тази стана първа? Та обаче въобще не знаят какви хора са се явили. Искам да направим някои игри със самите момичета, които са допуснати до финала. Това е първото нещо, което ще бъде различно.

– Къде ще се излъчва кастингът?

– Платформата „Къщата на миските“, в която да събера миски от различни конкурси в един имот, но не я осъществих. За този формат идеята е да бъде риалити представяне на кандидатките. Не съм тръгнала с амбицията това да бъде телевизионно предаване. По-скоро искам момичетата да се видят по друг начин, или всъщност по реалния си начин.

– Тази година мотото е „Забранено за лица под 18“. Само закачка с пълнолетието на конкурса ли е?

– Винаги са обвинявали „Мис Силикон“ в провокация, а пък той никога не е бил толкова провокативен. Тази година реших да направя провокация и да пуснем за първи път официално топлес тур (без горнище). Тъкмо заради това и темата на конкурса е „Забранено за лица под 18“.

– Кастингът все още продължава. Има ли достатъчно смели момичета, които искат да се борят за короната?

– Да, но ще изчакам до самия край на срока, защото искам да събера повече на брой дами. Все още търсим кандидатки. Сега под 18-годишни няма да допускаме. Гледам, че има някаква тенденция много млади девойки да си слагат силикон – дори и непълнолетни, даже имам такава кандидатка, която е на 17 години и е със силикон. Не знам как им го позволяват това нещо родителите и не го разбирам. Дори и момичета, които са до 20 години със силикон, няма да ги приема в конкурса.

– Сред кандидатките има ли и известни красавици?

– До момента няма такава разпознаваема дама. Миналата година например искаше да участва Анджела Ташева от „Биг Брадър“, но така и не се разбрахме за участието ѝ, тя се отказа. Една година беше искала да участва и Мис Тигрова. Досега в този кастинг не са кандидатствали дами от „Ергенът“. През предишните години е имало участнички, които са били в „Мис Силикон“ и след това в „Ергенът“.

– Ако някоя от предишните участнички реши да се завърне тази година, има ли право отново да се бори за короната?

– Да, дори има такива, но не може вече да си печелила титлата и пак да си на първо място. Всяка година с Жасмина Стоичкова, която през юни стана „Фатална жена на годината“, се смеем. Тя ми пише: „Искам пак“, а аз ѝ казвам: Не, мъжи, ти вече си печелила. Едва път като спечелиш короната, цял живот си Мис Силикон.

– Задължително ли е една жена да има силикон в бюста, за да участва?

– Всяка дама, която има поне една пластична операция, може да се яви. Не е задължително да има гърди. Може да е нос, дупе или някаква друга пластична операция. Хубаво е да е готова да я покаже, да има смелост да се покаже, да е перде и да не ѝ пука. Трябва да си смела, за да се включиш в този конкурс.

– Замисляте и тайно представяне на финалистите. Какво ще представлява то?

– Много ми се иска „Мис Силикон“ да има една специално представена предишната седмица като тайно събитие, само за определени хора – едно загадъчно представяне на финалистките – дори може да не им се видят лицата. А преди това сме решили да пуснем и епизодите, за които говорих. Смятам снимките да ги започнем към края на септември, за да можем да монтираме минириалито и да ги пуснем преди конкурса.

– 18 години е дълъг период за един конкурс. Каква е формулата, която ви държи и продължава да привлича публика?

– Много други провинциални конкурси се появиха и изчезнаха. „Мис Лошо момиче“, „Сексуален идол“ и други. Този конкурс се задържа и си има своята аудитория. Въпреки всички лоши неща, които се говорят за него. Ние правим конкурс, в който публиката и участничките се забавляват – нагласен е в точно такава...

– Кога ще бъде големият финал на пълнолетния „Мис Силикон“?

– Планирали сме го за края на октомври.

– От 15 септември започвате и инициатива, свързана с четенето. Какво сте замислили?

– За втора година ще стартираме новото инициативно с четене в училища с различни популярни личности. След като мине конкурсът, сме планирали всеки месец да имаме по едно четене в различно учебно заведение през цялата учебна година. Предишната инициатива беше около 24 май, когато учебната година свършваше. Сега искаме да...