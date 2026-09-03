Масажисти, татуисти и навигатори: Лудите професии, с които участниците в „Ергенът“ си вадят хляба

Като охрана в популярна чалготека в Созопол препечелва Радослав Куцев от миналия сезон на „Ергенът: Любов в Рая“, видя екип на „България Днес“.

Мускулестият риалити герой, който влезе в предаването като масажист и фитнес инструктор, това лято използва внушителната си физика в съвсем друго амплоа – пази реда сред купонджиите по морето.

Срещата с Куцев ни дава повод да припомним с какво захлебват някои от най-запомнящите се ергени и ергенки от изминалите сезони и кои са най-любопитните професии на участниците в новия „Ергенът: Любов в рая“, който започна преди дни.

Един от най-култовите примери в Радо Вълчанов-Вълка от миналогодишния „Любов в рая“. В предаването мускулестият влезе като борсов брокер и финансист, който следи графиките и дава съвети за финансова дисциплина. Далеч от камерите обаче Вълка има доста по-необичайно сезонно препитание. Лятото Радо заменя борсовите индекси с рикша и върти педалите в Провинстаун, Масачузетс. Американският курорт е известен като „Меката на гейовете“, а Вълчанов прекарва там лятото, возейки туристи и печелейки бакшиши. За да привлича повече клиенти, ергенът залага и на мускулестата си визия – работи разголен, загорял и дори се маже с бебешко олио, за да блести тялото му на слънцето.

Ако Вълка разчита на краката си, в новия сезон цветът на риалитито се определя от третото око. Една от най-колоритните нови ергенки е ясновидка и гадателка и сама се определя като „целуната от Бога“. Цвета твърди, че може да вижда бъдещето, да лекува и да усеща енергията на хората. По думите й тя помага на жени, които имали проблеми със забременяването.

От мистичното право в дигиталния свят скача Йордан. Устатият участник от Сливен е програмист, но явно не възнамерява цял живот да остане пред компютъра. Мечтае да замени единиците и нулите с инфлуенсърска кариера.

Ергенът Иво Людмилов от Луковит пък е татуист и изкарва хляба си с игла и мастило. Голямата му мечта е един ден да стане актьор.

С бяла престилка може да бъде открит друг от новите мъже – Владислав. Той е фармацевт и управител на аптека, обича работата си и възможността да помага на хората.

Една от най-отворeните професии в този сезон има Иван. Симпатягата работи като корабен навигатор и е свикнал да определя правилния курс в открито море. За участието си в „Любов в рая“ морякът акостира на Родос с надеждата този път да открие не пристанище, а любов.

Сред дамите също не липсват интересни професионални истории. Деси осем години е била учителка по химия. Впоследствие сменя класната стая с музикалната сцена и се изявява като певицата Джоанна.

Ако има поприще, което през годините превзема „Ергенът“, това безспорно е психологията. Още в първия сезон крак на психоложките повлече Александра Гърдева. С психология се занимават и Даниела Русева от четвъртия сезон, както и двукратната ергенка Дениз Хайрула, която зрителите гледаха и в първия „Ергенът: Любов в Рая“, и в дебютното издание на любовния формат. Любопитен професионален завой прави Кристина Добрева от сезона на Алек. В предаването софиянката се представя като финансов директор в международна IT компания, а професията ѝ я отвеждаше на различни места по света. Впоследствие хубавицата оставя корпоративния свят зад гърба си и се посвещава на работата с малки дечица като психолог. Доника от петия сезон на шоуто работи в агенция за международно осиновяване, а дружката ѝ Мануела Ушева е социален работник и се занимава с деца със синдром на Даун.

Звездите, но не тези от шоубизнеса, са професионалната страст на Адриана Велчева от четвъртия сезон. Бившата ергенка е астролог и провежда лични консултации.

Изобразителното изкуство също има свои представители в любовната поредица. Сред тях са Марта Желязкова от първия сезон и Алек от последното издание на шоуто, които са художници.

Шарена като самото риалити е и палитрата от професии на неговите герои, защото любовта може да е рай, но сметките си вървят и на Земята.