Мастагарков ще става татко! С Александра чакат момченце (ФОТО с коремче)

На седмото небе от щастие са Александра Колева и Благомир Мастагарков, които скоро ще станат родители на момченце.

Двамата разкриха пола на първата си рожба с пищно парти, превърнало се в един от най-емоционалните моменти за бъдещите мама и татко. Пред „България Днес“ Александра сподели, че са изключително щастливи и в момента най-важното за тях е бременността да протича спокойно и малкият им наследник да се появи жив и здрав.

„Бебето си беше планирано. Буквално си казахме: „Това е Божия работа - когато стане, стане.“ И то се появи още на първия месец.

„Силно се надявах да е момиченце, защото

някак си го

предчувствах

Но ето че ще съм мъжка майка. Благо пък беше сигурен на 100%, че ще е момченце. Една малка тайна. Полът на бебето го знаехме още преди партито, защото аз, от любопитство, не издържах и няколко дни по-рано изнудих Благо да отворим резултатите. Щастливи сме безкрайно и нямаме търпение всичко да е наред, и тази зима да си гушкаме едно пухкаво бебче“, сподели пред „България Днес“ развълнуваната Александра.

Бъдещите родители показаха и част от емоцията в социалните мрежи. За специалния ден те са заложили на впечатляваща украса в розово и синьо, а кулминацията идва със син дим, който разкрива, че чакат момче. Александра и Благомир посрещат новината прегърнати, а щастието им не може да остане скрито.

„Има моменти, които разделят живота на „преди“ и „след“. Нашето малко чудо Е МОМЧЕ!“, написа Александра към кадрите.

Новината, че ще имат син, носи още една огромна доза вълнение за двойката. Александра признава пред вестника, че и двамата приемат предстоящата промяна с огромна радост. За тях започва напълно нов период, а мисълта, че след няколко месеца вече няма да бъдат само двама, прави очакването още по-специално.

Мастагарков също е повече от щастлив, че ще става татко. Бъдещите

родители вече

се настройвам

за новия си живот и за всички отговорности и хубави моменти, които появата на детето ще донесе.

На празненството за пола на бебето освен огромната композиция от балони в розово и синьо гостите виждат и ефектна бяла торта, оформена като подарък с гигантска панделка и перлени детайли. Александра и Благомир пък са облечени изцяло в бяло.