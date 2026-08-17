Майка и баба помагат на Натали Трифонова за бебето! На почивка са с Мартин Чой

Майката на Натали Трифонова сложи край на спекулациите заедно ли е дъщеря ѝ с мотошампиона Мартин Чой. Зъболекарката Ванина не спира да снима първото си внуче Арън, а на една от фотографиите ясно се вижда, че на масата в заведението до бебето е седнал неговият баща. Многобройните специфични татуировки на ръката му издават спортиста, който има повече рисунки по тялото си дори от Благой Георгиев, пише "Минаха години".

Той прави всичко възможно да държи далеч от хорското любопитство връзката си с красивата синоптичка и техни общи снимки трудно могат да бъдат открити. Затова през няколко месеца тръгват слуховете, че двамата са разделени, а Трифонова е поела сама грижите за първото си дете.

Снимката на Ванина от лятната ваканция в Гърция показва, че младите родители не само са заедно, но и са взели майката на Натали като подкрепление в отглеждането на Арън. Тази година той видя за първи път морето в южната ни съседка, където по традиция почива майка му. През 2025 година, след като слезе от екрана на Би Ти Ви, тя прекара лятото по плажовете на Халкидики в очакване да стане майка.

Бащата на Арън също предпочита дискретността на почивката в чужбина не само защото има един брак зад гърба си и голяма дъщеря от него. Наскоро стана ясно, че той е получил 25 хил. евро от Софийска община по предложение на общинските съветници от БСП Иван Таков и Еньо Савов, за да рекламира столицата.

В доклада си внукът на Пеко Таков и колегата му изтъкват, че многократният шампион на България миналия сезон е сложил герба на София върху екипа и каската си и така е карал по национални и международни състезания. Този сезон гербът на София, освен на каската и екипа на Чой, ще бъде нарисуван и върху ремаркето и рекламния автомобил на състезателя. Предложението на двамата червени общинари бе одобрено без нито един глас „против“ преди лятната ваканция.

Чой е на 42 години, но продължава със състезателната си дейност. Той е роден в София, но има азиатски корени. Фамилията му Чой идва от неговия дядо, който е кореец. Макар вече трето поколение, азиатската жилка на Мартин е изписана на лицето му с леко дръпнати очи и вечна усмивка до ушите. За да бъде във форма, полага огромни усилия. Всеки ден тренира по два пъти – първо сутрин тичане 15–20 км, а вечер физически упражнения в залата.

Понякога подготовката му включва колоездене с дистанция около 100 км. От екипа му изчисляват, че дневно състезателят изразходва енергия около 2500–3000 калории само от тренировките.

Докато той се поти по пистите, компания на Натали правят майка ѝ и дори баба ѝ – доктор Маргарита Ковачева, която е педиатър. Тя е сред най-известните медици във Велико Търново и е посветила 40 години на малките пациенти. Завършила е медицина в София през 1975 година, а от 1996 до 2013 г. е началник на детското отделение в търновската болница „Д-р Стефан Черкезов“.

Доктор Ковачева е изключително близка с Натали, която като дете прекарвала летата на гости при баба. Лекарката е на седмото небе от радост, че е станала прабаба и винаги дава ценни съвети на внучката си при отглеждането на Арън, който бил спокойно и здраво бебе.