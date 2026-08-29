Мила стопи 52 кила, а с тях и болестите!

Пълна промяна в килограмите и начина на живот постига с воля и упоритост Мила от Перник. Само за няколко години борбената дама смъква цели 52 килограма от теглото си и вече е напълно нов човек.

Още като тийнейджърка 37-годишната днес жена далеч не се вписвала в идеала за перфектно тяло. Тогава положението спасявал хандбалът, който Мила тренирала от дете. Именно заради спорта тя развила мускулатура, но и здрава дисциплина.

Истинските проблеми с килограмите обаче започнали след раждането на втората ѝ дъщеричка. Големият стрес в следродилния период тласнал младата майка към така нареченото емоционално хранене – състояние, при което използваме яденето като средство за успокоение, справяне с безпокойството и запълване на емоционалните липси. Следват тежки дни на несигурност, обвързани с паник атаки, високи нива на тревожност и дълго лутане до решението на проблема.

„Фризьор съм по професия от 18 години. Работех по 12 часа права накрак. Можете да си представите какво физическо натоварване са тези 50 килограма отгоре, ежедневно да ги носиш“, разказва за преживяното перничанката в подкаста „NikiF“.

По това време не си давала сметка на какво е подложено тялото ѝ, което година наред мъкнело тежкия товар на затлъстяването. Заради силния стрес около новороденото дете и честите паник атаки Мила качва цели 20 килограма за нула време – без дори да се усети. Тогава започнал и омагьосаният кръг – антидепресанти, медикаменти и нонстоп обикаляне по болници.

Хранителните ѝ навици също били лоши. Заради интензивната си професия фризьорката гладувала през деня, а вечер наваксвала двойно калориите си. Веднъж дори изяла 10 мекици за вечеря.

„Гладувах по 22 часа на ден в продължение на 2 години! Не отслабвах – даже дебелеех“, спомня си за ужаса Мила.

През този период тя опитвала какви ли не диети, режими и ограничения. Всичко без дълготраен резултат. Към пагубните решения за организма си Мила прибавила и 40-дневно гладуване, по време на което приемала само вода. Храненията ѝ се свеждали до по един банан в рамките на седмица. В края на изтощението перничанката била с толкова влошени показатели, че лекарите недоумявали как не е изпаднала в кома.

„Според мен съм издържала, защото съм имала прекалено много мазнини. Започнах да припадам, да треперя, но тогава сама си увеличих антидепресантите и пиех по 5-6 кафета на ден. Така си развалих стомаха“, обяснява майката и допълва като равносметка:

„Човек не може да е хубав, когато е нездрав“, казва тя. „Най-жалкото беше, че аз имах 20-киограма за сваляне. Станаха 50 като започнах диетите. Защото подобен тип ограничения са направени така, че да не могат да издържат във времето. Когато диетите спрат да работят, стартирах апаратни процедури, безкръвни. Пробвала съм всичко“, признава младата майка.

Преломният момент се случва с решението на Мила да потърси професионален треньор. След няколко неуспешни опита с некомпетентни специалисти жената попада на Ники Китаеца - бившият мъж на Азис. За дългогодишния си опит в бранша гуруто помага на хиляди хора в изграждането на правилната спойка между спорт и качествено меню.

В началото фризьорката е впечатлена най-вече от факта, че Китаеца я кара да яде предимно български ястия, а не измъчена чуждостранна кухня. Двамата създават на първо място добро приятелство и доверие един в друг, а резултатите не закъсняват.

Към днешна дата Мила сякаш „диша различно“ в своето ново тяло, което с гордост показва на плажа и обира погледите. Здравословните й показатели - инсулиновата резистентност, анемията и високият кортизол, също вече са в миналото.

„Искам да кажа на всички жени и мъже да не позволяват на половинката до тях да ги дърпа надолу. Ако до теб имаш паразит, който те черпи - ти не можеш да си буден и да действаш за това, което искаш. Не позволявайте на никого да ви разсейва от целта и посоката, в която сте тръгнали. Ако партньорът ви не е до вас, това означава, че не е човекът за вас. И аз в случая: „ти си толкова хубава, страшно е, че си дебела“, но човек не може да е хубав, когато е нездрав“, убедена е за финал променената дама.