Мистър София открадна гаджето на издирвания Стоян Колев

Докато инфлуенсърът Стоян Колев избяга от домашен арест и е издирван под дърво и камък от МВР, то доскорошното му гадже си хвана друг. Атрактивната Анна Василева е една от най-скандалните еротични моделки в платформата онлифенс. Младата блондинка с огромен натурален бюст има не само безброй разголени снимки, а дори порноклипове.

20-годишната Анна и 40-годишният Стоян живееха заедно, а той често я показваше по време на живите си включвания в социалните мрежи, като се отнасяше доста унизително с нея. Нагрубяваше я по телефона пред полицаите дори повреме на ареста си. Самата тя дори го обвинява, че й е посягал физически.

Стоян Колев гушка блондито, докато двамата са още във връзка

"Проблемът е, че аз ти пуснах много аванта и много взе да си позволяваш нещо. Направо не знам как съм те търпяла толкова и не съм те наръгала с някой нож", праща му тя звуково съобщение на раздяла.

Стоян брои пачки пред Анна

Бившата му вече половинка очевидно знае как да държи погледите приковани към себе си. Блондинката бе засечена в подозрително близка компания с младия Диего Иванов - актуалния Мистър София. Новата двойка бързо предизвика вниманието на хора по едни от най-луксозните барове по родното Черноморие.

Папарашки кадри на Анна и Диего от плажа

Двамата първо се появили заедно в лъскаво заведение на популярния плаж "Какао", а по-късно продължили вечерта в нощен клуб в центъра на Слънчев бряг. Именно там близостта между Анна и Диего станала още по-видима, забелязали останалите гости. По думите на очевидци двамата прекарали голяма част от вечерта един до друг, а Анна изглеждала повече от комфортно в обятията на младия красавец. Диего пък очевидно се "чувствал" отлично в компанията на бившата на "Ахил".

После се посещават и дискотека в Слънчев бряг

Ани е израснала по детски домове и социални институции. Прекъсва училище, когато е на 15, а след това опитва да завърши средното си образование с вечерни часове. Започва с онлифенс, когато е на 17. "Това е легален бизнес. Плащам си данъците. Не спя с хората за пари - продавам съдържание", обяснява Анна в свои публични изяви. От своя страна издирваният Стоян Колев пусна ново видеобръщение в инстаграм.

Анна Василева

"Въпросът е следният. Изобщо не ми пука как се чувстват. На нито един журналист не му пукаше аз как се чувствам три месеца невинен арестант", изригна Колев. Той нападна и инфлуенсъра Симеон Милков, като го заплаши: "Ще му пукат кокалите, това е гаранция! Без значение дали съм в затвора, или някъде другаде. Само ако съм в гроба няма да мога да отмъстя, но не е сигурно, мога да се върна като призрак и да му..." Той не издаде къде се намира в момента.

Ани е израснала по социални домове

"Могат да пуснат някакви европейски заповеди и да стане нещо, но екстрадицията в тази държава преценява лицето какво престъпление е извършил, за да бъде екстрадиран. Ще полежа в чуждестранен затвор, ако съм зад граница. Може и да не съм вече, никой не го знае това нещо", коментира още скандалният инфлуенсър. Той разкрива още, че на 14 септември е първото заседание по делото му за шофиране след употреба на кокаин. Колев твърди, че това е четвърти дрегер, на който е подложен в рамките на 30 дни, и пробата му е манипулирана.

Стоян Колев бе арестуван за шофиране след употреба на кокаин и хулиганско поведение на пътя