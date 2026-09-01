На 63 отлетя звезда на българския театър: Тежката съдба на Юлиана Караньотова

Само на 63 години отлетя при звездите едно от звездните имена на българския театър в един от неговите най-интересни заради открилата се свобода периоди – 90-те години на миналия век – Юлиана Караньотова.

В трогателната жалейка, която написа за нея дъщеря ѝ – тв журналистката и водеща Карина Караньотова, тя я нарича „най-всеотдайната майка на света“. По думите на Карина последните години от живота си майка ѝ се е борила с онкологично заболяване и полиневропатия, счупила е и тазобедрена става. Телевизионерката е общо дете на покойната актриса и Ивайло Караньотов, син на театралната легенда Славка Славова. В един момент обаче пътищата на Юлиана и Ивайло се разделят, защото в неговия живот навлиза нова силна любов – Аня Пенчева, с която са заедно и досега.

Още в началото на следването си, на съвсем ранна младежка възраст, Карина се сблъсква с огромна лична драма – майка ѝ, която е призната за актрисата с най-ефектна визия в съсловието, внезапно е повалена от тежък инсулт и практически спира да играе и да се появява в публичното пространство. Девойката остава нейна опора и се грижи предано за актрисата, която постепенно се възстановява, но никога повече не се завръща към активна професионална кариера. Появява се само два пъти – в постановката „Поканените“ в театър „Сълза и смях“, в която си партнира със Стоянка Мутафова. След много увещания от страна на щерка си се съгласява да разкаже спомени за знаменитата си свекърва Славка Славова в документалния филм „Театър, любов моя“, дело на Карина.

Юлиана Караньотова дебютира в култовата лента „Комбина“, когато току-що е завършила ВИТИЗ. Доскорошната студентка веднага обира точките и на кинокритиците, и на колегите, и на широката публика с невероятното съчетание от талант, сексапил, чар и манекенски пропорции. И въпреки че във филма блести цяла плеяда от също млади, но вече целунати от славата актьори – Иван Иванов, Ники Сотиров, Ваня Цветкова, всички са единодушни за Караньотова: „Роди се нова звезда“.

В началото на 90-те и няколко години след това бившата половинка на Ивайло Караньотов бе едно от любимите актьорски лица и в частния театър „Ла Страда“ на бизнесмена Пламен Тимев-Ганди. Ефектната ѝ визия и излъчване бяха съзряни и в политиката. Любимата актриса на режисьора Бойко Илиев бе поканена за пиар на партията „Другата България“, представляваща българските емигрантски общности в Швеция с лидери Богдан Томалевски-младши (Дарио Томалети), син на именития архитект Богдан Томалевски и първата му съпруга – Лучия Остерлунд, шведски аристократ, омъжена повторно за български доктор и политик, шефка на българския „Рояри клуб“.

В гилдията и досега се говори с възхищение как, докато бившата половинка на съпруга ѝ била в болницата след мозъчния удар, Аня организирала цял щаб за нейното изцеление. Първо, звездата от „Време разделно“ поела грижите за Карина и даже я приютила в семейното жилище, което обитавала с нейния баща. После започнала да звъни на всички известни колеги и да търси тяхната подкрепа за Юлиана. След като изписали Караньотова от болницата, Аня продължила да се грижи самоотвержено за бившата съпруга на мъжа си. „С една дума, почти ѝ спаси живота“, хвалят неотстаряващия секссимвол на Народния в театралните среди.