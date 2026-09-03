На косъм: Дидо Мачев щял да умре от водка на сцената

„Преди време щях да умра на сцената!“, разкри пред „България Днес“ Дидо Мачев. Популярният комик още потръпва при спомена за „шегата“, която едва не завършила фатално.

„Бяха ми направили номер с водка. Беше в един спектакъл, в който правех магия. Взимам едно шише и казвам: „Вижте какво има вътре! Вода, вода, вода! И тази вода ще изчезне!“. И аз я изпивам на екс и казвам: „Ето, водата изчезна!“. Но вместо вода ми сипали водка. Аз съответно не знаех и изпих много бързо, почти на един дъх, половината шише. То не беше много голямо, но щях да умра, дето се казва. Беше неочаквано и се задавих яко“, не може да забрави екстремното преживяване бившият водещ на „Семейни войни“.

Като опитен актьор Мачев успял да излезе възможно най-безболезнено от ситуацията.

„Разкашлях се, разсмях се и публиката помисли, че това си е част от пиесата“, спомня си Мачев.

По думите на комика той стигнал до виновника за съспенса, но от колегиалност се въздържал да посочи публично името му.

Другият сценичен сакатлък, разказа още за вестника актьорът, щял да се стовари в буквалния смисъл на думата на главата му по време на детската класика „Копче за сън“ на Валери Петров.

„Играем в тази постановка с мой колега, а над сцената висеше една светеща топка като в дискотеките, само че огромна, закачена на една чига. И ние под нея играем. И на едно представление колегата, който изпълняваше ролята на Кучето, ми казва на сцената: „Ела сега, трябва да ти кажа нещо много тайно!“. И този път реши да ме издърпа на авансцената, иначе винаги ми го казваше точно под топката. А това беше 40-ото представление на пиесата може би. И ме издърпа на авансцената, не знам защо. Когато застанахме на авансцената, зад гърба си чухме страшен трясък. Видяхме, че топката беше паднала, и си продължихме представлението, за да не се досети публиката, но тогава не можехме да си обясним какъв дявол е накарал колегата да ме издърпа на авансцената. „Така ми хрумна, исках да ти кажа нещо тайно, да те изненадам“, това беше неговото обяснение. А то изненадата се оказа падането на топката. Но ако беше паднала върху нас, последствията можеха да бъдат много сериозни“, припомня си премеждието „джобният комедиант“.