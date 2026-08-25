Най-добрата ни футболистка се омъжи (Снимки)

Най-добрата българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова вече е омъжена жена.

Чаровната спортистка вдигна сватба със спортния репортер Борислав Орлинов. Церемонията бе скромна и се състоя в неделя. Тя бе в родното на футболистката Хаджидимово. Двамата подписаха в кметството в присъствието на най-близките си. Църковният брак сключиха в параклиса на местния манастир „Св. Великомъченик Георги Победоносец“. Там направиха и специална фотосесия. След това имаше тържествен обяд в местно заведение.

„От днешния ден нататък вече официално сме семейство. Пред Господ. Пред най-близките ни хора. И пред закона. Вече не сме аз и ти.

Вече сме НИЕ

В добро и в лошо. Във всеки успех и всяко изпитание. Във всичко, което животът е подготвил за нас. Заедно, с Господ между нас. А това е само началото“, написа младоженката в социалните мрежи.

Евдокия намекна, че с Борислав ще имат и втора сватба. Тя ще е много по-голяма.

„Точно след една година отново ще празнуваме нашата любов. Само че този път в много по-голям мащаб. Следва продължение!“, заяви футболистката на швейцарския „Раперсвил-Йона“.

Попадинова и Орлинов са заедно от пет години. „Запознахме се по време на мач, който Боби отразяваше, и още тогава усетих, че е специален човек, сподели 29-годишната Попадинова. – Боби ми показа, че любовта и доверието са най-важни. Щастлива съм, че мога да споделя това с него.“

Сгодиха се миналото лято. Тогава спортният репортер поиска ръката ѝ пред погледа на най-близките ѝ хора в Хаджидимово. Година по-късно пак там двамата станаха официално семейство. Готова е и къщата им, която вдигаха в последните години.