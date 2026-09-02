Не му върви с жените: Бившият на Гери-Никол пак е сингъл https://hotarena.net/laifstail/ne-mu-varvi-s-zhenite-bivshiyat-na-geri-nikol-pak-e-singal HotArena.net

Най-добрият ни кикбоксьор Стоян Копривленски няма късмет с жените. След кратката си връзка с Гери-Никол той не изкара дълго и със заместничката й.

Спортистът се раздели с половинката си Никол Дамянова, пише „България Днес“. Връзката им изтрая едва няколко месеца. Двамата са скъсали в началото на лятото, като причината не е ясна. Според близки до бившата двойка начинът им на живот не съвпада. Копривленски държи на спортния режим, докато Никол е известна с купонджийския си нрав.

Връзката на Стоян и тунингованата мацка изкара около година. Тя започна в края на 2025-а, но я разкриха през март. Двамата качиха няколко снимки от престоя си в Тайланд. Копривленски бе на тренировъчен лагер в Пукет, а с него бе и любимата му.

За огромно съжаление на влюбените гълъбчета предстоят им на Пукет завърши преждевременно. Стоян разкъса кръстна връзка по време на подготовката и се прибра в България, където бе опериран. Прекарваше с любимата си времето, докато се възстановяваше. След като поднови тренировки обаче, дойде и раздялата.

Никол, която е доста тунингована, е добре известна в столичните хайлайф среди. Родителите й притежават известно заведение до УНСС в Студентски град, както

и няколко бара. Самата мацка често може да бъде забелязана там, а и в най-известните клубове в София. Имала е забивки с няколко мачовци, но нито един тях до момента не е бил известен в обществото. С купони и пътувания запълни и времето си през лятото след раздялата с Копривленски.

Дамянова се изявява като инфлуенсър. Представя я популярна агенция. Има 63 000 последователи в инстаграм. Обича да провокира с постовете си в социалните мрежи.

За Копривленски Никол беше първа сериозна връзка след раздялата му с Гери-Никол в края на 2024 година. Двамата с певицата бяха заедно едва няколко месеца. Любовната искра между тях пламнала на участие на блондинката в Амстердам.

Копривленски бил гост на българското парти в столицата на Нидерландия и така се запознал с провокативната изпълнителка. Певицата за първи път обяви любовта си към спортиста навръх 25-ия си рожден ден, но връзката им приключи скорострелно. След това Копривленски бе сам до появата на Никол в живота му.