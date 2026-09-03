Не на траура! Балкански баронеси купонясват без печал, лапат паеля и пиян сангрия на плажа

Докато за българските мафиотски вдовици и съпруги се знае, че традиционно бягат към ЮАР, техните сръбски и балкански „колежки“ категорично предпочитат лукса на Южна Европа. Те са красиви, богати и изглеждат всичко друго, но не и опечалени.

В подземния свят на Белград чужденките са на мода. Сред най-ярките примери са колумбийката Соня Суарес Гомес и испанката Олак Билбао Гонсалес (бивша Мис Марбея). Двете дами споделят не просто любовта към луксозния живот, но и факта, че са придружавали своя общ възлюбен – сръбския мафиот Страхиня Стоянович – по време на зрелищни атентати срещу него.

И докато Страхиня в крайна сметка губи живота си при взрив на кола бомба през 2020 г., неговите жени се оказват с невероятен късмет и железни нерви. Колумбийката Соня чинно изиграва ролята на съкрушена вдовица на погребението му в Белград, леейки сълзи на сръбско-испански, но веднага след това напуска Сърбия завинаги.

Вместо да потъне в скръб, Соня заминава за слънчева Испания, където намира най-добрата възможна компания за забавления – бившата приятелка на същия този мафиот, Олак. Днес двете екзотични баронеси са неразделни. Те са оставили кървавите драми в миналото и предпочитат да купонясват безгрижно по плажовете, да си хапват паеля, да пият сангрия и да се забавляват с пълна сила.

В същото време друга известна дама от криминалния елит, Тамара Звицер, също демонстрира завидно спокойствие. Съпругата на лидера на Кавачкия клан, която през 2020 г. лично стреля по нападателите на мъжа си при атентат в Киев и го спаси, днес е засичана да се наслаждава на слънцето по морските плажове. Изглежда, че за тези жени траурът е просто кратка пауза между два купона.