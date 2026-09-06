Неграмотната жена на Бачорски преподава курсове на други гладни златотърсачки

През последните години все повече популярни личности превръщат своята разпознаваемост в бизнес. Социалните мрежи вече не са само място за споделяне на снимки и ежедневие, а се превърнаха в платформа за продажба на всевъзможни продукти тип „боклуци” и предлагане на съмнителни услуги. Жената на Даниел Бачорски реши да не е по-назад и лансира онлайн курсове как да правим пари.



Новият курс веднага привлече внимание, но вместо само поздравления, предизвика и вълна от критични коментари в социалните мрежи. Атанаска няма нито образование, нито капацитет да води каквито й да е курсове, освен за грим и на тема „красота”. „Вече всеки с последователи може да направи курс“, гласи един от критичните коментари. Други пишат, че брюнетката може да преподава курсове само как да се измъкнем от провинцията и да си хванем богат мъж, досущ като своята близка приятелка Даниела Рупецова.

Атанаска е родена в Смолян, който още в училище й се струвал малък, веднага след бала се ориентирала към Пловдив, където си хванала местен богаташ, но не била доволна и добавила във фейсбук непознатия Даниел Бачорски. Започнала да му пише за празници, да му честити рождените дни. Един ден тя случайно споменава, че ще ходи до София по работа и може да се видят на кафе. Кафето се проточва, а в колата си стават по-близки. Даниел вече е омаян от дългокраката брюнетка, която в автомобила се раздава максимално, разкри самият той в онлайн риалитито, което си продуцира в ютюб. Двамата започват да се срещат редовно, докато бременната приятелка на чистача-милионер стои в къщата му. „Случайно” Атанаска публикува снимки с колата и часовника на Даниел и бременната му приятелка Емилия разбира за изневярата, събира си багажа и си тръгва, а още на следващия ден в дома му се нанася любовницата, пише "Уикенд".

Определено има доста прилики между добрите дружки Даниела Рупецова и Атанаска. И двете от малки драпат за слава и пари и успяха да я постигнат с помощта на някой и друг семеен мъж. За съжаление на Рупецова, тя все още не може да разведе своя любим и продължава да е в категория любовница. Атанаска се издигна в „съпруга” и днес може да преподава курсове за други гладни златотърсачки.