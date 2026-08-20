Невена Цонева: "Евровизия" у нас е знак от Вселената! (Ето какво означава) https://hotarena.net/laifstail/nevena-coneva-evroviziya-u-nas-e-znak-ot-vselenata-eto-kakvo-oznachava HotArena.net

„Провеждането на „Евровизия“ у нас на 71-вото издание на конкурса за мен е знак от Вселената. Числото 7 означава духовно развитие, което вече се случва в страната ни.“

В това е категорична пред „България Днес“ певицата, умееща да вижда отвъд физическия свят - Невена Цонева. Ангелогласната сливенка е убедена, че няма случайни неща, а с домакинството си родината ще продължи своя културен напредък.

За изпълнителката Бургас определено е правилният избор за мащабното събитие, което ще се проведе от 11 до 15 май догодина.

„Бургас е най-развитият ни град на този етап. По Черноморието Варна също е красива, но просто не е уредена“, изтъква бившата вокалистка на „Ку-ку бенд“.

Половинката на Венелин Венков не зове непременно да се

представим

с българска песен на „Евровизия“. Според нея е по-важно парчето да въздейства и в крайна сметка - да предизвика същия фурор като култовата „Бангаранга“.

„Дара се представи изключително добре - на много, много високо ниво. Ако тя и продуцентите й съумеят да продължат в посока на нейното развитие и това тя да остане здрава психически, има големи шансове за успех зад граница“, смята хубавицата.

Самата Невена взе участие в националната селекция за български представител на конкурса тази година, но не като претендент, а като гост изпълнител. Тогава тя се включи с песен във втория етап от надпреварата заедно с Иво Димчев и редица чуждестранни звезди, участвали в мащабния конкурс. За догодина Цонева споделя, че ще следи с интерес надпреварата, но в никакъв случай на живо.

„Не обичам навалиците, затова няма да отида в Бургас. Не защото не се радвам, просто избягвам тълпите, не се чувствам комфортно. Въпреки това ще го гледам по телевизията и ще се вълнувам като всеки един българин“, изтъква с усмивка чаровната изпълнителка.

Вярвате или не, на 17 август първата победителка от „Мюзик айдъл“ отбеляза 40-годишния си юбилей. Големия ден хубавицата

празнува

в полския град Закопане в дървена къщичка заедно с мъжа и детето си. Невена посещава курорта не за първи път, но въпреки това продължава да се впечатлява от красотите му.

„Прекрасно е тук. Най-много ме удивлява начинът, по който хората развиват животновъдството, културата и преимуществата си. Няма как да не направя съпоставка с България - разликата е огромна“, констатира певицата с лека тъга, знаейки, че имаме дадености, но не ги поддържаме.

Интересен факт е, че в Закопане красавицата чества рождения си ден край камината - въпреки че личният й повод е в един от най-топлите летни месеци.

„Климатът тук е бързо променлив. От 30 градуса на единия ден изведнъж става 17 на следващия, но вече съм се подготвила с дрехи“, мисли два хода напред музикантката.

Цонева изкарва една вълнуваща и много ползотворна ваканция, но сама споделя, че вече няма търпение да се прибере в родината, където се чувства най-добре, щом е близо до корените си.