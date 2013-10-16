Ники Михайлов за пореден път се издаде, че с Алисия са ЗАЕДНО! (ВИЖТЕ КАК) Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/niki-mihailov-za-poreden-pyt-se-izdade-che-s-alisiq-sa-zaedno-vijte-kak HotArena.net Kali 72996 Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net.</strong></span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Той за втори път, след като обявиха края на връзката си, качва снимка на сина на певицата Валери. Нещо повече – този път и той позира с него. (<em>Може да я видите в галерията по-долу.</em>)</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Вероятно цялата постановка с измислената раздяла двойката скалъпи заради медиите. Мислиха си, че никой няма да пише за тях, но Михайлов като че ли не може да се сдържи и сам се издава.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Напомняме ви, че лятото, когато уж всичко бе приключило между Ники и Алисия, папараци ги заловиха заедно на море в Лозенец.</span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">А сега най-вероятно изпълнителката утешава вратаря, защото той все още виси по резервните скамейки на отбора „Верона“. </span></p> <p> </p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Тъй като не играе в момента, това бе и причината Любо Пенев да предпочете вече втори път стража на „Лудогорец“ предсина на Боби Михайлов. </span></p>