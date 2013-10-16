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Ники Михайлов за пореден път се издаде, че с Алисия са ЗАЕДНО! (ВИЖТЕ КАК)

Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net.

https://hotarena.net/laifstail/niki-mihailov-za-poreden-pyt-se-izdade-che-s-alisiq-sa-zaedno-vijte-kak HotArena.net
Kali
72996
Ники Михайлов за пореден път се издаде, че с Алисия са ЗАЕДНО! (ВИЖТЕ КАК)
Kali
72996

Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\"><strong>Вратарят Николай Михайлов отново се издаде, че с Алисия всъщност никога не са се разделяли, видя HotArena.net.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Той за втори път, след като обявиха края на връзката си, качва снимка на сина на певицата Валери. Нещо повече &ndash; този път и той позира с него. (<em>Може да я видите в галерията по-долу.</em>)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Вероятно цялата постановка с измислената раздяла двойката скалъпи заради медиите. Мислиха си, че никой няма да пише за тях, но Михайлов като че ли не може да се сдържи и сам се издава.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Напомняме ви, че лятото, когато уж всичко бе приключило между Ники и Алисия, папараци ги заловиха заедно на море в Лозенец.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">А сега най-вероятно изпълнителката утешава вратаря, защото той все още виси по резервните скамейки на отбора &bdquo;Верона&ldquo;. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style=\"font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;\">Тъй като не играе в момента, това бе и причината Любо Пенев да предпочете вече втори път стража на &bdquo;Лудогорец&ldquo; предсина на Боби Михайлов.&nbsp;</span></p>
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5 Коментара

Ваня

преди 10 години

Стара снимка от юли месец на Боровец.Ники си е с неговото любимо Ники-Ло.

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...

преди 10 години

Ех, на тая Лозанката толкова й се иска да бъде с Ники, ама все не се случва... Даже и коментар написала под статията, хихихихи! :)

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lili

преди 10 години

qvno ne iskat da se razbira iskat spokoistvie ,a ne izqvi

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да да ама не

преди 10 години

Ванче, няма как да ти е любимо трабантчето, след като си се возил на мерцедес...

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Дидка

преди 10 години

Първо снимката е старичка, така като гледам. И второ, дори да е от скоро, това не доказва нищо. Какво лошо има да поддържаш някакви отношения с бивша приятелка и детенцето и? Това значи ли непременно, че сте заедно? Човека е привързан към детето и си го показва.

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