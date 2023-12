Николета разкри: Ето я жената на Валери (СНИМКА) „Ето я жената на Валери“, разкри Николета Лозанова в личния си профил в Instagram, като прикачи и снимка на конкурентката си, видя HotArena.net. Досега плеймейтката запазваше хладно мълчание около слуховете за новите любовни връзки на Божинов, но ето че най-сетне разкри истината. https://hotarena.net/laifstail/nikoleta-razkri-eto-q-jenata-na-valeri-snimka HotArena.net reni1 94913 „Ето я жената на Валери“, разкри Николета Лозанова в личния си профил в Instagram, като прикачи и снимка на конкурентката си, видя HotArena.net. Досега плеймейтката запазваше хладно мълчание около слуховете за новите любовни връзки на Божинов, но ето че най-сетне разкри истината.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„Ето я жената на Валери“, разкри Николета Лозанова в личния си профил в Instagram, като прикачи и снимка на конкурентката си, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Досега плеймейтката запазваше хладно мълчание около слуховете за новите любовни връзки на Божинов, но ето че най-сетне разкри истината.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Само че тази дама не е нито Моника Валериева, нито друга миска, а малката и сладка Никол. Тя е жената на Валери, заяви Николета и добави под снимката: „Най-голямата ми и любима конкурентка“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">На фотоса момиченцето е седнало в скута на татко и върти волана на луксозно возило, а Валери изглежда безкрайно щастлив.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Самият той е качил друга снимка на Никол на личния си профил и е написал: „That\'s my wife in my heart“ (от англ.: Това е моята съпругата в сърцето ми).</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Любопитното в случая е как Лозанова определя жените до Валери – като свои „конкурентки“. Това означава, че плеймейтката все още се бори за сърцето му…</span></p>