Нона Йотова щяла да се удави в Искър! Едва я спасяват

„Когато бях 10-годишна, щях да се удавя.“ Това разтърсващо признание направи Нона Йотова. Пеещата актриса и бивша червена депутатка дължи спасението си на своя баща - покойния военен журналист и автор на 12 книги Кръстьо Кръстев, който по думите й бил „човек легенда“, участвал в двете фази на Втората световна война.

Половинката на ген. Богомил Бонев посочва и къде се е случил инцидентът - в дълбок заблатен вир на река Искър, пише "България Днес".

„Добре, че беше татко. И сега казват по телевизията как трябва да се реагира. Той реагира точно така!“, не може да забрави смелостта и бързата реакция на баща си изпълнителката на „Синьо безвремие“.

„Аз се плациках в плиткото. И течението ме отнесе. В същия вир, който показват по телевизията. Отвратителен вир! Стърчаха дървета в застоялата вода“, още потръпва от преживения кошмар Йотова.

„Няма да забравя, на брега тича като обезумяло и само лае кучето ни, немска овчарка, майка ми пищи...“, описва паниката на най-близките си хора екранната Бела Слатинска от „Патриархат“.

Нона споделя още, че помни и като досега фигурата на татко си, изправен на брега. „Той започна да ми говори и ме успокои. Баща ми ме научи да плувам, когато бях съвсем малка. Аз се хванах за едно от тези дървета. На отсрещния бряг беше тиня. Краката ми затъваха в нея, нямах представа колко е дълбока. И татко ми каза: „Виж сега, Ноне, започваш да плуваш право нагоре, само нагоре по реката“. И аз започнах да плувам нагоре. И като стигнах до течението, то просто ме занесе на другия бряг, при нашите“, връща се към спасението си популярната актриса.

Любимата жена на бившия вътрешен министър пояснява и защо баща й не е скочил във водата, за да я спаси.

„Никога не се прави това, защото всеки, който влезе в такава вода, е обречен. Начинът да се помогне на бедстващия е от брега. Или с някаква пръчка, ако имаш, ако не - с глас, това, което направи баща ми“, убедена е Нона Йотова.

Тя е сигурна и че, „ако татко не беше военен, участник във войната, нямаше да има това самообладание да реагира правилно. Може би и моят инстинкт е заработил. Защото, ако бях изпаднала в паника или ако той не ме беше научил да плувам, какво щеше да се случи?“, пита се с ужас пеещата актриса.

Нона не може да забрави и друга случка, която пък предопределя кариерата й и е свързана с баща й.

„Не ме приеха във ВИТИЗ, нямах още 18 години, и татко ме вози с волгата да ставам стажант актриса в Габровския вариететен театър. Влизаме в стаята на директора, а там седят Хачо Бояджиев и други видни фигури в изкуството по онова време. И Хачо казал: „Хм, на тази баща й е или генерал, или работи на бензиностанция“, разказва през смях Йотова.