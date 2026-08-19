Нов живот: Джесика Атанасова свали 55 кг (Фото ПРЕДИ И СЕГА)

„Карах се с близките ми да не ме снимат, защото тежах 111 кг. Не исках да се поглеждам в огледалото и имаше дни, в които не ставах от леглото. Дори баба ми ме наричаше дебеланка.

Но сега живея изцяло нов живот. Свалих 55 кг и вече аз съм мотивацията на други като мен да се променят.“

Така започва изповедта си пред „България Днес“ Джесика Атанасова. 29-годишната бургазлийка е затворила страницата на стария си живот, изпълнен с много трудности заради наднорменото си тегло, и вече изглежда по коренно различен начин. Но пътят към победата далеч не е толкова лесен.

„Всичко започна след 13-годишна възраст. Настъпи голяма промяна в мен, след като претърпях две операции. Тогава тялото ми започна да се променя“, разкрива Джесика.

Най-видимото наддаване на килограми започва след абитуриентския бал на момичето.

„Постепенно започнах с различни чайове, диети и какво ли още не. Нищо от това не даваше резултат. Успявах да сваля килограми, но после бързо си ги връщах. Това беше познатият йо-йо ефект“, споделя бургазлийката.

С течение на времето момичето решава, че не иска да се подлага на поредната диета с временен ефект, а да промени кардинално начина си на живот.

„Баба ми повтаряше непрестанно, че съм дебеланка. Тези думи ме караха с времето да искам истинска промяна. Но най-голямата битка беше със самата мен. Не обичах да се поглеждам в огледалото, карах се с близки хора да не ме снимат, не исках да се виждам на снимки. Но желанието ми за промяна ставаше още по-голямо от всички предишни опити. Накрая осъзнах, че не искам да се крия от камери, огледала и самата себе си“, разказва Джесика, която работи в популярен магазин за кафе от цял свят в морския град.

Тогава брюнетката взима решение да започне да чете сериозно за калорийния дефицит – състояние, при което човек приема с храната по-малко калории, отколкото тялото изгаря за енергия. Това кара тялото да използва натрупаните мазнини, което води до отслабване.

„Спрях газираните напитки, тестените изделия. Със сестра ми си взехме фитнес колело и пътека за бягане в двора. На 1 юни 2024 г. поставих началото. Започнах всекидневни тренировки. Не очаквах чудеса, но постепенно дрехите започнаха да стоят различно, а килограмите да падат. Самата аз се променях. Усещах, че не само отслабвам, но изграждам нов живот. Но най-голямата промяна не бе в тялото, а в ума ми. Заобичах себе си и станах по-уверена. Така от 111 кг стигнах до 56. Общо 55 кг свалих“, споделя 29-годишната жена.

Тоталната промяна ѝ се случва за година и три месеца по здравословен начин. Оттогава Джесика поддържа успешно 56-те килограма, до които се стопява.

„Увеличих значително движението. Пътеката и кардио упражненията помогнаха много. Започнах с час тичане на пътеката, после силови упражнения, тръгнах и на фитнес“, посочва още Атанасова, която усеща коренно различно отношение от мъжете към нея, но все още най-подходящият партньор не се е появил на хоризонта.

В най-трудните моменти по пътя Джесика черпи мотивация и вдъхновение от други в нейното положение, които преживяват истинска метаморфоза. А днес вече е различно – десетки търсят Джесика с молба за помощ и съвети как да започнат своя нов живот.

„Не се отказвайте, колкото и да ви е трудно. Не се обезкуражавайте, ако промяната не идва толкова бързо“, съветва на финала Джесика Атанасова.