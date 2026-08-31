НОВА ЛЮБОВ! Биляниш заби вратаря на „Етър“ Никола Виденов – футболистът се издаде в снимките й

Нова футболна любов топли сърцето на Биляниш. Гласовитата попфолк певица Биляна Лазарова е забила вратаря на „Етър“ (Велико Търново) Никола Виденов, научи „България Днес“. Двамата засега не са обявявали публично, че са двойка, но все по-трудно успяват да прикриват близостта си.

Нашият екип засече Биляниш и новият й любим да се разхождат заедно по столичната „Витошка“. Двойката не демонстрира отношенията си в социалните мрежи, но внимателен поглед към кадрите на певицата издава присъствието на футболиста. На снимки от нейни пътувания Виденов се прокрадва на заден план, макар и обърнат с гръб към камерата.

Новият мъж до изкусителната хубавица е 24-годишен талант. Софиянецът Никола Виденов и през този сезон е неизменен титуляр под рамката. В първите шест срещи на „болярите“ във Втора лига Виденов е записал пълни 540 минути на терена. Стражът има зад гърба си сериозен опит - футболният му път започва в школата на „Славия“, където пази за юношеските формации до 17 и 19 години. След това преминава през „ЦСКА 1948“ и „Миньор“ (Перник), а с екипа на „Спартак“ (Варна) стига и до родния елит.

Никола не е първият футболист в живота на красавицата. Само допреди няколко месеца изпълнителката имаше връзка с младия футболен национал Кристиан Балов. Романсът им започна в края на миналата година, а певицата дори го представи пред последователите си като своята „футболна звезда“. Любовната им история обаче се оказа кратка. През пролетта отношенията между двамата приключиха, а Балов впоследствие се появи с нова половинка - началната учителка и логопед Мариела Ингелска.

Още през юни се появиха първите сигнали, че и Биляниш не стои сама и сърцето й отново е заето. Тогава красавицата показа огромен букет от розови и бели рози, но певицата хитро запази самоличността на кавалера си в тайна.

Спортът така или иначе отдавна е неизменна част от живота на Биляниш. Освен че предишният й любим Балов е футболист, бащата на сина й Ангел - Ангел Исакиев, е ММА боец. Футболът присъства и в живота на малкия Ангел, който тренира в школата на ЦСКА. Тази есен за сина на Биляниш предстои и още едно голямо събитие - момченцето ще прекрачи училищния праг като първокласник.

В петък Биляна посрещна своя 25-и рожден ден на тъмно. Заради гръмотевичните бури в някои части на страната токът прекъсна точно по време на празника, но не успя да развали настроението на рожденичката. Биляниш събра най-близките си хора и компанията продължи купона въпреки аварията. Без осветление, но с много настроение певицата отпразнува четвърт век, а новата любов е още един повод да посрещне 25-ата си година с усмивка.