Новият сезон на „Ергенът: Любов в Рая” със стая за секс

„Ергенът: Любов в Рая” тази година ще мине всички граници на провокацията. В риалитито ще има стая за секс, научи „Уикенд”. Това ще е специално помещение, в което двойките ще могат да се усамотят, за да се отдават на интимност. Докъде ще стигнат с ласките, зависи от самите тях.



Стая за секс досега не е имало в нито един от сезони на провокативното риалити в България – нито в класическият вариант на „Ергенът”, нито в модификацията „Любов в Рая”. За да звучи по-прилично, от екипа са я нарекли „Бум-бум стая”, като не конкретизират, че това е място за креватни удоволствия. Уточняват обаче, че е „специалното пространство за интимност, в което двойките ще могат да останат насаме, а докъде ще стигне близостта помежду им, ще решават единствено те.” Описанието е достатъчно красноречиво и точно, за да стане ясно, че се очаква на това място страстта да се консумира. За да бъде това още по-лесно, за първи път в историята на риалитито у нас мъжете и жените ще живеят в обща сграда. Това, както „Уикенд” вече писа, е луксозно имение на гръцкия остров Родос, което е любимо за организиране на сватби на милионерите от цял свят.

Дали обаче ще има толкова много двойки, които ще искат да използват горещата „Бум-бум стая”? Това е големият въпрос този сезон. От промото на предстоящото издание, което Би Ти Ви пусна, става ясно, че продуцентите са вкарали във формата много млади момчета, а срещу тях застават жени с достатъчно сериозни ЕГН-та, за да им бъдат майки. Чува се как едно от момчетата споделя пред камерата, че една от момите е по-стара от родната му майка. Габи от първия сезон на „Ергенът”, за чието участие „Уикенд” вече писа, а от телевизията го потвърдиха миналия вторник, се шегува, че жените във формата са „дърти магарици”. Очаквано, момчетата са в шок, тъй като най-вероятно са смятали, че в шоуто ще се запознаят с момичета на собствената си възраст, а не с лелки. Въпреки това обаче от риалитито обещават горещи страсти и силни емоции.

Кого ще видим в предстоящия сезон? Освен Габи от Сливница и Ивка Бейбе, за които вече писахме, в риалитито влизат и други познати лица. Едно от тях е Деси Електрона, която се опита да се уреди в „Ергенът” 5, за да се бори за бизнесмена Кристиян Генчев, но не успя, тъй като роднините му я отрязаха. Тя се появи на среща със сестра му, представяйки се като артистична учителка. Всъщност се оказа палава преподавателка по химия, която се изявява и като фолк певица с псевдоним Джоанна. На сестрата на Крис даскалицата обясни, че се определя като електрон и я посъветва да си припомни какво представлява електронът. Именно тя е една от участничките в „Любов рая”. Другото познато лице е на любимата приятелка на Марти Николов-Елвиса – Силвия Кирова, известна още като Силвето от Бургас. Тя беше в 4-ия сезон на „Ергенът” и не успя да спечели сърцето на Мартин, но пък двамата изградиха приятелство и след финала на риалитито продължиха от време на време да се срещат. Силвия е разведена, има две дъщери и е любопитно да узнаем какво мислят те за участията на майка си в подобни риалитита. Бургазлийката твърди, че е отворена към нова връзка с мъж, но явно поне засега любовта бяга от нея, особено когато я търси по телевизията. Първият й опит беше неуспешен, а изглежда, че и с втория ще удари на камък, защото в промото се чува неин коментар, че момчетата в „Любов в Рая” са прекалено млади. Възможно е обаче в хода на сезона продуцентите да включат и мъже на по-подходяща за участничките възраст, както и по-млади момичета. От телевизията обещаха „флирт, страст, конкуренция и неизбежни изненади, които могат да променят отношенията за секунди”, така че интригите тепърва ще се разгръщат.

„Ергенът: Любов в Рая” тръгва на 1 септември и ще върви от вторник до събота от 22 часа.