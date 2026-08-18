"Няма да мълчим": Написаха песен за убития Георги Кузев! (ВИДЕО)

Песен в памет на жестоко убития Георги Кузев създаде доброволката Таня Йорданова.

Миналото лято охранителката в една от най-известните болници в Лондон пристигна у нас от британската столица и заедно с приятели гасиха 26 часа без почивка огромната огнена стихия край село Безден, след това оборудва села с противопожарни средства и създава общността „Заедно можем“ - група за взаимопомощ, сега Таня изразява по емоционален начин съпричастността си с кървавото деяние, потресло цялата страна.

„Написах текста на песента „Няма да мълчим“, посветена в памет на Георги Кузев и на призива за справедливост. Музикантът Коста Златев сътвори музиката и изпя парчето. Вече изпратих песента за прослушване до редица български радиостанции и музикални редакции. Това не беше песен, която предварително бях решила да напиша. Тя се роди от една трагедия, която ме разтърси и не ми позволи просто да продължа нататък“, споделя пред „България Днес“ Йорданова.

Когато се случва трагедията с Кузев, Таня е в България.

„Следях случващото се и в мен остана много силно усещане за болка и несправедливост, както и един въпрос - докога ще приемаме насилието като поредната новина, за която говорим няколко дни, а после забравяме?“, казва доброволката.

Таня не познава Георги лично. Но понякога не е необходимо да познаваш един човек, за да те докосне съдбата му.

„Зад едно име в новините стои човешки живот, семейство и близки, за които тази загуба никога няма да бъде просто заглавие. От това чувство започна да се ражда текстът. Исках да кажа нещо много просто, но силно: не можем да свикнем с насилието, не можем просто да подминем и не трябва да мълчим. Така се роди и заглавието - „Няма да мълчим“, посочва още Таня Йорданова.

Посланието на песента е по-широко от конкретния случай с Георги. То е срещу насилието, унижението и саморазправата и е призив да не оставаме безучастни, казва Таня, която е автор на текста, а Коста Златев дава на думите музика и глас и реализира песента музикално.

Част от текст на песента гласи:

Взеха му живота посред бял ден,

Кричим потъна в тишина.

Но името му няма да угасне -

днес цял един град е твоя глас.

Няма да мълчим! Няма да мълчим!

Справедливост за Георги ще отстоим!

Рамо до рамо, заедно стоим -

Кричим помни!

Няма да мълчим!