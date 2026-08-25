Няма скандал с Мария Бакалова заради взрива на "Северен поток" (СНИМКИ)

Името на Мария Бакалова несправедливо бе намесено тези дни в шумен скандал покрай снимките на военно-политичесикя екшън "Змийският остров", в който тя изпълнява една от главните роли.

"Нулевият пациент", от който тръгна шумотевицата, е германският правен портал LTO, цитиран впоследствие от The Guardian. Изданието съобщава, че лентата е режисирана от холивудския ас Дъг Лаймън, познат от такива кинохитове като "Самоличността на Борн" и "Мистър и мисис Смит", а един от консултантите на филма е бил издирваният с европейска заповед за арест, издадена от германската главна държавна прокуратура в Карлсруе, украинец Владимир Журавльов. Заедно със задържания точно преди една година в италианската провинция Римини Серхий К. той е обвинен за взривяването на части от газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в Балтийско море през 2022 г. Арестът на Журавльов е станал в хърватския град Пула, в който по ирония на съдбата навремето се провеждаше авторитетен международен кинофестивал. Преди това екипът е снимал в Загреб, а след Пула се е преместил в известното адриатическо пристанище Риека.

Разследващият журналист Христо Грозев е сред консултантите на военно-политическия екшън

Хърватските медии са щракнали в крачка в Загреб другите холивудски мегазвезди в "Змийският остров", с които си партнира Бакалова - Шон Пен и Ейдриън Броуди. Най-интересното е, че хърватските папараци не са уловили в обектива си в Загреб, Пула или Риека нито БГ звездата филма "Борат", нито друг известен българин, който също е един от консултантите на проекта - разследващия журналист Христо Грозев, така че да бъдат замесвани в акцията и задържането на украинския спецводолаз е, меко казано, спекулация.

Хърватската полиция арестува в Пула друг консултант на лентата - украинския спецводолаз, издирван за взрива на газопроводите "Северен поток" 1 и 2, Владимир Журавльов

Със сигурност е установено, че двамата не са били на снимките в Хърватска, но Мария Бакалова и Ейдриън Броуди наистина бяха щракнати, докато снимат епизод от екшъна в София в началото на август, за което "България Днес" вече писа.

"Нашето момиче" в Холивуд обаче нито тогава, нито сега направи публичен коментар за сюжета на лентата, за ролята си в нея и за снимачните локации. И ако не беше интервюто с Грозев в българско онлайн издание, който спомена, че е консултант във филмовия проект на Дъг Леймън, едва ли родните медии щяха да разберат изобщо за снимките.

Експерти поясняват, че причината за тази безпрецедентна секретност около "Змийският остров" се дължала на мерките за сигурност, взети заради Христо Грозев по време на пребиваването му в София, той като разследващият журналист и носител на колективен "Оскар" за документалния филм за Алексей Навални е получавал сериозни заплахи за живота си.

Журавльов във водолазен костюм

Режисьорът Дъг Лаймън също не е коментирал как и кога е бил нает за консултант и издирваният от немското правосъдие Владимир Журавльов. Няма изявление нито от него, нито от другите световни знаменитости в лентата и за ареста на консултанта в Пула.

В публикации за филма в някои хърватски медии се повдига въпросът дали става дума за истински беглец от германската правосъдна система, или за невероятно съвпадение, при което границата между геополитическа измислица и холивудска фикция е напълно заличена на хърватска земя.

В информация от германската прокуратура арестуваният Владимир Журавльов е представен като професионално обучен водолаз, обвинен в участие в специализирана група, извършила саботажните действия в газопроводите "Северен поток" 1 и 2 близо до остров Борнхолм в Балтийско море. Като се има предвид, че холивудският режисьор снима екшън за таен екип от украински спецводолази, изпълняващи подводна мисия за взривяване на двата газопровода, в световните, не само в хърватските медии и на самата снимачна площадка се коментира дали действителният оперативен участник в тази спорна акция е бил ангажиран като технически съветник за снимките и дали участва лично в някои от сцените.

Ейдриън Броуди снима в София, Загреб, Пула и Риека

И докато сценографията в Сенското пристанище и улица "Деметрова" в Риека напомня за магазините за водолазни екипировки в Киев, германските следователи от Карлсруе цитират сценария от реалния живот - отплаването на Владимир Журавльов, Серхий К. и техните съучастници с наета платноходка от германския град Рощок и пристигането на водолазите до ключови точки в Балтийско море.

Самата лента е пряко вдъхновена от войната в Украйна и събитията в балтийските страни. Улиците на Загреб играят ролята на бомбардирания Киев, докато Пула и Риека служат за пресъздаване на пристанищни и морски операции на реалния Змийски остров в Черно море.

Ролята на Шон Пен, който е бил в украинската столица в деня на първата руска атака и е режисьор на документалния филм "Суперсила", придава на проекта мощна автентичност.

Шон Пен пресъздава във филма войната в Украйна, на която е бил пряк свидетел още от първата руска атака на Киев

Пен и Броуди са се появили, съдейки по кадрите на хърватските фоторепортери, до хотел "Еспланада" в Загреб редом до украински войници, а пред самия хотел и улица "Михановичева" са били поставени барикади и чували с пясък. Централната гара на хърватската столица пък е била превърната в комендатура от военновременен Киев и облепена с плакати за мобилизация и антивоенни събития, послания за солидарност и известния лозунг на украинските граничари от Змийския остров, адресиран до руския военен кораб: "Русский корабль, иди на х...".

Снимките в Хърватска са планирани да продължат 19 дни, но официалната дата за излизането на филма на екран все още не е обявена.

Германия ще съди извършителите

Арестът на Владимир Журавльов в туристически обект в Пула междувременно беше коментиран от федералния министър на вътрешните работи на Германия Александър Добринд. По време на престоя си във Вартбург началникът на германската полиция заяви, че това със сигурност няма да е последната подобна мярка за хвърляне на светлина върху обстоятелствата около нападението над газопроводите.

"Извършителите ще бъдат подведени под отговорност в съда", заяви Добринд.

Баварският министър потвърди, че германското министерство на вътрешните работи работи в тясно сътрудничество с хърватските власти за "улесняване на екстрадицията" на задържания спецводолаз в Германия, но това "можело да отнеме известно време".