ОПАСНА МАНИЯ! Тийнейджъри блъскат климатици с глави, подражават на Стоян Колев часове след ареста му

Група от петима тийнейджъри блъскат с глави по вътрешното тяло на климатик, с цел да го съборят, подражавайки на инфлуенсъра Стоян Колев.

Клипът е качен във фейсбук само няколко часа след ареста на Колев във Валенсия. Подобен клип има и Стоян Колев, който обаче е сам в стаята, поставил е телефон да записва как се качва на дивана и под звуците на чалга рита и блъска с ръце климатик, докато не падне уредът.

Клип

Видеото с тийнейджърите вероятно е направено от момиче, което обаче не е в кадър, но се чува смехът й, докато всяко от момчетата се опитва с глава да събори климатика. Опитват се и петимата и в края на клипа последният успява да го събори от стойката. След действието си получава одобрението на приятелите си, като всички го потупват. Той обаче очевидно не се чувства толкова добре, въпреки че се усмихва, но се държи за главата. Коментарите под клипа са в различни посоки, като някои дори смятат, че вдъхновителят на тези деца няма вина, а по-скоро техните родители, пише "Телеграф".

Задържане

Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно на 4 септември във Валенсия от испанската Национална полиция. Арестът е извършен по време на живо предаване в TikTok, където Колев е следван от над 216 хиляди потребители. В публикуваните кадри се вижда как в помещението влизат най-малко трима испански полицаи. Те му поставят белезници, докато камерата продължава да записва случващото се. Полицията е изключила живото предаване.

Срещу Колев вече е внесен обвинителен акт и е образувано наказателно дело от общ характер. Повдигнатите обвинения са свързани с управление на автомобил след употреба на кокаин, както и с хулигански прояви, за които се твърди, че са извършени на автомагистрала „Тракия“ на 16 юни и в Съдебната палата в Пазарджик на 19 юни. Арестът в Испания беше потвърден от МВР за БНР. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.