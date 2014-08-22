Опосумите и Николета Лозанова се телепортират в БиТиВи! (Първи ПОДРОБНОСТИ) Продуцентите на &bdquo;Междинна станция&ldquo; Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/oposumite-i-nikoleta-lozanova-se-teleportirat-v-bitivi-pyrvi-podrobnosti HotArena.net Kali 50505 Продуцентите на &bdquo;Междинна станция&ldquo; Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Продуцентите на „Междинна станция“ Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи <strong>HotArena.net</strong>.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Арнаудов и Христов предложили на телевизията да преместят цялата си продукция, както и водещите Жени Калканджиева и Мая Савова.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Опосумите произвеждаха неколкочасови блокове първо в Нова ТВ, както и вечерно шоу, и в БТВ бяха със сблъсък и като част от „Мюзик айдъл“, а след това и в ТВ7.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Сега преговаряли също за вечерно шоу на новото старо работно място, с което искали да заменят изтърканото „Шоуто на Слави“. Но това нямало да им се получи, пише в. „България Днес“.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">На Николета Лозанова, която учудващо постигна най-голям рейтинг със своето предаване, ще се намери място през уикенда, категорично е ръководството на БиТиВи.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Плеймейтката била много щастлива, че две телевизии се борят за нея. От една страна ТВ7 иска да продължи договора, а от друга – ново начало в една от най-големите медии.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Катето Евро пък не знаела какво ще се случи с нея. Нито Иван, нито Андрей си вдигали телефона и тя не знае накъде ще поеме тази есен.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>