Опосумите и Николета Лозанова се телепортират в БиТиВи! (Първи ПОДРОБНОСТИ)

11 Коментара
УЖАС
преди 9 години
УЖААААААССССС!!!!!!!!!!СПИРАМ ДА ГЛЕДАМ БТВ ОКОНЧАТЕЛНО
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ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
преди 9 години
ХАХАХАХА БИЛА С ВИСОК РЕЙТИНГ..ТАЗИ МАЛОУМНИЦА ДЕТО ДВЕ ДУМИ В ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ПРАВИЛНО ДА СВЪРЖЕ ХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!БЕЗРАБОТНА Е ДА,НАМЕРЕТЕ МУ НЕЩО НА МОМИЧЕТО ЧЕ ВСИЧКИ И СЕ ПОДИГРАВАТ ХАХАХАХАХА..СТАВА ЗА ЧИСТАЧКА,ЗА ТАМ МОЗЪК НЕ ИСКАТ.ЗА ПОРЕДЕНЕ ПЪТ СЕ УБЕЖДАВАМ КАК СЕ ТОЛЕРИРАТ НЕКАДЪРНИТЕ И БЕЗДАРНИ ХОРИЦА В БГ НИКОЛЕТА ЛАЙНОЗАНОВА Е ЕДНА ОТ ТЯХ!!!!!!!!!!!!!И КОЛКОТО ДО ТОВА ЧЕ ДВЕ ТЕЛЕВИЗИИ Я ИСКАЛИ ДЪЛБОООООООКО СЕ СЪМНЯВАМ,ПО СКОРО Е ОБРАТНОТО БЪДЕТЕ СИГУРНИ;)))))))!ВЗЕХА ДА Я ПЛЮЯТ ЧЕ Е КАТО ТЪРТЕЙ МЪРЗЕЛИВА И ХО СТАТИЯ КАК ЩЯЛА ЕДИ КАКВО СИ .
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hoho
преди 9 години
Еми няма как!Знае си жената колко може,ако мъжът и замине за Англия нея там няма кой да я отрази,още повече че никой не е чувал за нея. А и няма данни за да постигне нещо навън..а и Валери ще си почине малко от нея ако е сам на острова;)))))). Почвай работа,стига харчи чужди пари1
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23
преди 9 години
Нещо сте се объркали, опосумите са 3 хахахха, като 3-гият опосум /Никлозета/ е на всичко отгоре и глупав, неграмотен и ЗЛОБЕН хахахахаааа.....
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9
преди 9 години
Хахаха,пак ще пада смяяях,тази е такова недоразумение пред камерите.Дървена,размахваща като щпаги ръцете си,криви джуки,изцъкля очи,покланя се,накланя се,няма да говорим за диалекта с който говори,срича, личи си че постоянно казва заучени фрази. Сигурно Валери не я иска в Англия защото и там може да му провали кариерата..дано да успее човека че с тази проста жена накрая ще удари дъното,както удари дъното предаването ..ЗАБРАВИХ КАК СЕ КАЗВАШЕ СОРИ :).
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Антон
преди 9 години
О,да поканете и Пеньо, Пацо,тризначките не само Николета,изобщо явно от всяко куцо магаре може да излезне водещ хахахаха. николета и водеща,още малко и актриса в Холивуд.Ама че се излагат.
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да бе...
преди 9 години
за това глупаво, нелицеприятно и бездарно същество с говорни дефекти и се борели две телевизии.. врели-некипели..
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Ай
преди 9 години
Май някой друг ще ходи в Англия-отново!
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сиса
преди 9 години
Чудесно! Няма да гледам нито едната нито другата тв !
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emi
преди 9 години
DAVAI NIKI
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Diana
преди 9 години
MNOGO MNOGO JALKO............................................................................................................................................................................................