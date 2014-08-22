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Опосумите и Николета Лозанова се телепортират в БиТиВи! (Първи ПОДРОБНОСТИ)

Продуцентите на &amp;bdquo;Междинна станция&amp;ldquo; Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи HotArena.net.

https://hotarena.net/laifstail/oposumite-i-nikoleta-lozanova-se-teleportirat-v-bitivi-pyrvi-podrobnosti HotArena.net
Kali
50505
Опосумите и Николета Лозанова се телепортират в БиТиВи! (Първи ПОДРОБНОСТИ)
Kali
50505

Продуцентите на &amp;bdquo;Междинна станция&amp;ldquo; Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Продуцентите на &bdquo;Междинна станция&ldquo; Иван и Андрей се връщат в добре познатата им БиТиВи и ще забавляват народа в събота и неделя, на мястото на сутрешния блок на медията, научи <strong>HotArena.net</strong>.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Арнаудов и Христов предложили на телевизията да преместят цялата си продукция, както и водещите Жени Калканджиева и Мая Савова.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Опосумите произвеждаха неколкочасови блокове първо в Нова ТВ, както и вечерно шоу, и в БТВ бяха със сблъсък и като част от &bdquo;Мюзик айдъл&ldquo;, а след това и в ТВ7.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Сега преговаряли също за вечерно шоу на новото старо работно място, с което искали да заменят изтърканото &bdquo;Шоуто на Слави&ldquo;. Но това нямало да им се получи, пише в. &bdquo;България Днес&ldquo;.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">На Николета Лозанова, която учудващо постигна най-голям рейтинг със своето предаване, ще се намери място през уикенда, категорично е ръководството на БиТиВи.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Плеймейтката била много щастлива, че две телевизии се борят за нея. От една страна ТВ7 иска да продължи договора, а от друга &ndash; ново начало в една от най-големите медии.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Катето Евро пък не знаела какво ще се случи с нея. Нито Иван, нито Андрей си вдигали телефона и тя не знае накъде ще поеме тази есен.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p>
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11 Коментара

УЖАС

преди 9 години

УЖААААААССССС!!!!!!!!!!СПИРАМ ДА ГЛЕДАМ БТВ ОКОНЧАТЕЛНО

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ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

преди 9 години

ХАХАХАХА БИЛА С ВИСОК РЕЙТИНГ..ТАЗИ МАЛОУМНИЦА ДЕТО ДВЕ ДУМИ В ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ МОЖЕ ПРАВИЛНО ДА СВЪРЖЕ ХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!БЕЗРАБОТНА Е ДА,НАМЕРЕТЕ МУ НЕЩО НА МОМИЧЕТО ЧЕ ВСИЧКИ И СЕ ПОДИГРАВАТ ХАХАХАХАХА..СТАВА ЗА ЧИСТАЧКА,ЗА ТАМ МОЗЪК НЕ ИСКАТ.ЗА ПОРЕДЕНЕ ПЪТ СЕ УБЕЖДАВАМ КАК СЕ ТОЛЕРИРАТ НЕКАДЪРНИТЕ И БЕЗДАРНИ ХОРИЦА В БГ НИКОЛЕТА ЛАЙНОЗАНОВА Е ЕДНА ОТ ТЯХ!!!!!!!!!!!!!И КОЛКОТО ДО ТОВА ЧЕ ДВЕ ТЕЛЕВИЗИИ Я ИСКАЛИ ДЪЛБОООООООКО СЕ СЪМНЯВАМ,ПО СКОРО Е ОБРАТНОТО БЪДЕТЕ СИГУРНИ;)))))))!ВЗЕХА ДА Я ПЛЮЯТ ЧЕ Е КАТО ТЪРТЕЙ МЪРЗЕЛИВА И ХО СТАТИЯ КАК ЩЯЛА ЕДИ КАКВО СИ .

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hoho

преди 9 години

Еми няма как!Знае си жената колко може,ако мъжът и замине за Англия нея там няма кой да я отрази,още повече че никой не е чувал за нея. А и няма данни за да постигне нещо навън..а и Валери ще си почине малко от нея ако е сам на острова;)))))). Почвай работа,стига харчи чужди пари1

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23

преди 9 години

Нещо сте се объркали, опосумите са 3 хахахха, като 3-гият опосум /Никлозета/ е на всичко отгоре и глупав, неграмотен и ЗЛОБЕН хахахахаааа.....

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9

преди 9 години

Хахаха,пак ще пада смяяях,тази е такова недоразумение пред камерите.Дървена,размахваща като щпаги ръцете си,криви джуки,изцъкля очи,покланя се,накланя се,няма да говорим за диалекта с който говори,срича, личи си че постоянно казва заучени фрази. Сигурно Валери не я иска в Англия защото и там може да му провали кариерата..дано да успее човека че с тази проста жена накрая ще удари дъното,както удари дъното предаването ..ЗАБРАВИХ КАК СЕ КАЗВАШЕ СОРИ :).

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Антон

преди 9 години

О,да поканете и Пеньо, Пацо,тризначките не само Николета,изобщо явно от всяко куцо магаре може да излезне водещ хахахаха. николета и водеща,още малко и актриса в Холивуд.Ама че се излагат.

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да бе...

преди 9 години

за това глупаво, нелицеприятно и бездарно същество с говорни дефекти и се борели две телевизии.. врели-некипели..

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Ай

преди 9 години

Май някой друг ще ходи в Англия-отново!

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сиса

преди 9 години

Чудесно! Няма да гледам нито едната нито другата тв !

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emi

преди 9 години

DAVAI NIKI

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Diana

преди 9 години

MNOGO MNOGO JALKO............................................................................................................................................................................................

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