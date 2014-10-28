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Още са скарани! Емануела се изгаври с Алисия чрез Николета (Виж в ГАЛЕРИЯ)

Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя HotArena.net.

https://hotarena.net/laifstail/oshte-sa-skarani-emanuela-se-izgavri-s-alisiq-chrez-nikoleta-vij-v-galeriq HotArena.net
Kali
49140
Още са скарани! Емануела се изгаври с Алисия чрез Николета (Виж в ГАЛЕРИЯ)
Kali
49140

Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Зеленооката устата изпълнителка похвали &bdquo;Папараци&ldquo;, като написа, че е най-доброто. Впечатление прави, че в целия й пост е играла на думи с цели три песни на Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Двете на няколко пъти в миналото се караха, а за единия път Емануела сподели, че е сбъркала и не е трябвало да се сърди на колежката си. Години след това сподели в интервю, че продуцентската къща &bdquo;Ара&ldquo; бута Алисия напред, а на другите изпълнителки не се обръщало толкова внимание.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Дали има нови дрязги, заради които Диневица отново захапа Михайловица, все още не е ясно. Или просто Емануела е искала да покаже за пореден път, че във войната Николета-Алисия, повече предпочита първата. Пък и има повече полза, все пак Лозанова има предаване, което се интересува от звездата, докато другите провявяват по-малко интерес към нея.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p>
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7 Коментара

фен

преди 9 години

Много яко-хаха!Алисия обаче едва ли ще разбере посланието-нещо за Николайчо е.....

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c c c

преди 9 години

Izbivane na kompleksi ot zlobni kolejki izpqta pesen

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Ахаахахахахахахахахахах!!!!!

преди 9 години

Отчаяната съпруга и застаряващата лелка си спретнали суаренце......И защо така те уж женени, бременни, щастливи уж всичко им е на 6, а все в паницата на Алисия гледат, все евтин ПР на нейн гръб.......дамммм нито халките нито бебета ще освободят дребните им душици от злобата.

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max max

преди 9 години

\"Нито бедността може да унищожи силните души,нито богатството може да издигне долните души.\"..... for all \"VIP\" stars

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siqna

преди 9 години

тая бременната за малко ще я гледат. нито сватба ще види, нито толкова пари колкото й се иска. елементарна е и ще си остане такава до края на живота си независимо с кои млад или дърт папардак ще си ляга

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Иви

преди 9 години

Ооооо чудесно, тези двете знаят песните на Алисия и явно често си ги пускат. От това по - добра реклама за Ася едва ли има и между другото благодаря на редакторите за тази статия, защото се подсетих за песента: \"Твърде грубо\" - една от любимите ми песни на Алисия и сега ще си я пусна :))) За съжаление не мога да се сетя името и на една песен на Емилия ли беше, Емануела ли беше, как и беше името ......

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ME

преди 9 години

ПИСНА МИ ОТ ТАЯ ГНУСНА НИКОЛЕТА! ПИСНА МИ ДА Й ГЛЕДАМ ТЪПИТЕ ПРЕДАВАНИЯ, В КОИТО БУТА БЛИЗКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛКИ ПРОСТИТУТКИ ИЛИ ЦИГАНКИ! СПРЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ЗА ТОЯ УРОД, ЗАЩОТО НЯМАМ НЕРВИ КАТО ВЛЯЗА ТУКА ВСЕ ДА ВИ ЧЕТА КАК Я ВЪЗХВАЛЯВАТЕ ТАЯ ДОЛНА И ЕВТИНА ПРОСТИТУКА! НЕ ЗНАМ КОЛКО ВИ ПЛАЩА ЗА ДА ГО ПРАВИТЕ, НО Е СМЕШНО И УЖАСНО ЖАЛКО ЗА ВАС!

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