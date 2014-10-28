Още са скарани! Емануела се изгаври с Алисия чрез Николета (Виж в ГАЛЕРИЯ)

7 Коментара
фен
преди 9 години
Много яко-хаха!Алисия обаче едва ли ще разбере посланието-нещо за Николайчо е.....
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c c c
преди 9 години
Izbivane na kompleksi ot zlobni kolejki izpqta pesen
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Ахаахахахахахахахахахах!!!!!
преди 9 години
Отчаяната съпруга и застаряващата лелка си спретнали суаренце......И защо така те уж женени, бременни, щастливи уж всичко им е на 6, а все в паницата на Алисия гледат, все евтин ПР на нейн гръб.......дамммм нито халките нито бебета ще освободят дребните им душици от злобата.
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max max
преди 9 години
\"Нито бедността може да унищожи силните души,нито богатството може да издигне долните души.\"..... for all \"VIP\" stars
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siqna
преди 9 години
тая бременната за малко ще я гледат. нито сватба ще види, нито толкова пари колкото й се иска. елементарна е и ще си остане такава до края на живота си независимо с кои млад или дърт папардак ще си ляга
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Иви
преди 9 години
Ооооо чудесно, тези двете знаят песните на Алисия и явно често си ги пускат. От това по - добра реклама за Ася едва ли има и между другото благодаря на редакторите за тази статия, защото се подсетих за песента: \"Твърде грубо\" - една от любимите ми песни на Алисия и сега ще си я пусна :))) За съжаление не мога да се сетя името и на една песен на Емилия ли беше, Емануела ли беше, как и беше името ......
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ME
преди 9 години
ПИСНА МИ ОТ ТАЯ ГНУСНА НИКОЛЕТА! ПИСНА МИ ДА Й ГЛЕДАМ ТЪПИТЕ ПРЕДАВАНИЯ, В КОИТО БУТА БЛИЗКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛКИ ПРОСТИТУТКИ ИЛИ ЦИГАНКИ! СПРЕТЕ ДА ПИШЕТЕ ЗА ТОЯ УРОД, ЗАЩОТО НЯМАМ НЕРВИ КАТО ВЛЯЗА ТУКА ВСЕ ДА ВИ ЧЕТА КАК Я ВЪЗХВАЛЯВАТЕ ТАЯ ДОЛНА И ЕВТИНА ПРОСТИТУКА! НЕ ЗНАМ КОЛКО ВИ ПЛАЩА ЗА ДА ГО ПРАВИТЕ, НО Е СМЕШНО И УЖАСНО ЖАЛКО ЗА ВАС!