Още са скарани! Емануела се изгаври с Алисия чрез Николета (Виж в ГАЛЕРИЯ) Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя HotArena.net. https://hotarena.net/laifstail/oshte-sa-skarani-emanuela-se-izgavri-s-alisiq-chrez-nikoleta-vij-v-galeriq HotArena.net Kali 49140 Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Фолк певицата Емануела реши да се изгаври с колежката си Алисия, промотирайки гостуването си в предаването на Николета, видя <strong>HotArena.net.</strong><strong></strong></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Зеленооката устата изпълнителка похвали „Папараци“, като написа, че е най-доброто. Впечатление прави, че в целия й пост е играла на думи с цели три песни на Алисия.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Двете на няколко пъти в миналото се караха, а за единия път Емануела сподели, че е сбъркала и не е трябвало да се сърди на колежката си. Години след това сподели в интервю, че продуцентската къща „Ара“ бута Алисия напред, а на другите изпълнителки не се обръщало толкова внимание.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Дали има нови дрязги, заради които Диневица отново захапа Михайловица, все още не е ясно. Или просто Емануела е искала да покаже за пореден път, че във войната Николета-Алисия, повече предпочита първата. Пък и има повече полза, все пак Лозанова има предаване, което се интересува от звездата, докато другите провявяват по-малко интерес към нея.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>