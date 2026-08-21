Поп фолк СКАНДАЛ! Джина Стоева: Алисия ме ОКРАДЕ, тя е интересчийка (Цялата история)

„Алисия ми взе дуета с Тони Стораро.“ Тази горчива истина изрече наскоро Джина Стоева. Години наред широката публика тънеше в догадки защо отношенията между двете певици са обтегнати, но едва сега родената като Десислава гласовитка от Русе, която тази година чуква 50-те, посочи причината за конфликта изпълнителката на „Сто жени“. Тези откровения певицата изнесе едно към едно пред подкаста на Александър Влог.

Оказва се, че Алисия я изпреварва в дуета с Тони Стораро, въпреки че Джина цели три месеца подготвя песента за съвместната им изява, пише "България Днес".

Според попфолк ветеранката основната вина е носел продуцентът им, който не се е намесил, а стоял отстрани „и гледал сеир“, вместо да обясни на Алисия, че от колегиална гледна точка трябва да поизчака малко и след това да пусне и своя дует с Тони Стораро.

Стоева не крие, че между двете първоначално е имало приятелство, поне от нейна страна, което след това се превръща във вражда.

„С Алисия бяхме много близки, познавахме се още от времето, когато пеех в един клуб в подлеза на НДК. Там пееше и Тони Стораро, бяхме с него вече от старите кучета. И нашите продуценти, които държаха този клуб, бяха изпратили Алисия при нас. Тогава тя нямаше още много песни, но да излезе две-три вечери, да свиква със сцената... И станахме много близки с Алисия, бяхме приятелки“, описва дружбата си с бъдещата си конкурентка Джина.

Певицата излива и обидата си, че когато се озовала на гребена на вълната, нейната по-млада колежка сложила кръст на приятелството им.

„Когато Алисия тръгна нагоре, забрави тези приятелски отношения. И това на мен ми говореше, че тя се е възползвала, че аз съм по-популярна и може да стъпи на моите рамене“, смята Джина Стоева.

„Алисия ми показа, че чисто интересчийски се е закачила за мен в онзи период, защото ние не запазихме приятелски отношения“, упреква бившата на Валери Божинов певицата.

„Алисия също можеше да прояви колегиалност и да каже: „Ок, аз не знаех, че Джина също прави дует с Тони Стораро, аз ще изчакам“. Вместо това тя продължи да си прави песента“, още не може да преглътне постъпката на колежката си Стоева.

Навремето тя е преживяла нещо подобно и с колежката си Весела, само че на обратно. Тогава Весела била по-наложената изпълнителка и Джина трябвало де се примири, че припевът на парчето й „Само теб желая“ звучи едно към едно като мелодия в хита на Весела „300 нощи, 300 дни“, напомня попфолк ветеранката.