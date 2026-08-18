Преди сватбата! Емрах сваля мацки в интернет: Ела довечера в клуба (ВИЖ ЧАТОВЕТЕ)

Цар на провиненията не само на пътя, но и на любовния фронт се оказа скандалният фолкпевец Емрах.

Въпреки че е сгоден за хубавицата Айлян, а преди дни двамата дори направиха „генерална репетиция за сватбата“, изпълнителят продължа да задява мацки, научи „България Днес“. В социалната мрежа ТикТок изплуват десетки снимки на чатове на различни девойки, с които малкият Стораро флиртува. Красавецът, общо взето, пробва „където стане“, а както един от потребителите изтъква: „Този само с баба ми не си е писал“.

Свалките му в кореспонденциите започват по горе-долу сходен начин – с емотиконка „палави очи“ или леко махленските „Оп“ и „Ей“. Повечето дами въобще не го отразяват, но някои го захапват директно с въпроса: „Чакай малко, ти не беше ли женен?“. Запитан по този начин, братът на Фики отговаря с нескрито учудване: „Проблем ли ти е?“, а мацката отвръща: „И питаш“.

Според представите на мачото да си пише с други мадами очевидно не е изневяра, стига да не се стигне до среща и интимен контакт. На много от поместените кадри се вижда още как Емрах изпраща сърца на девойки, коментира сторитата им, моли ги да му пратят снимков материал и дори ги кани на дискотека. Към публикациите има и по-стари съобщения, но и такива от това лято.

Флиртаджията Стораро изяжда много шеги по свой адрес, а хората не спират да се чудят как е възможно половинката му да продължава да го търпи. Потребителите дори се бъзикат, че в един момент Айлян ще се осъзнае и двете с бившата на певеца – Теди Александрова, ще се съюзят, за го унищожат.

На 14 август малкият син на Тони и годеницата му направиха „генерална репетиция“ за сватбата. Партито, по думи на фамилията, било „къна геджеси“ – традиционна предсватбена моминска вечер, която се пази сред мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България. За големия ден Емрата залага на класически черен костюм и риза, докато Айлян няколко пъти сменя тоалета си. На церемонията специално за младоженците пее ромският славей Софи Маринова и други популярни изпълнители.

Влюбените се превръщат в краля и кралицата на вечерта и цяла нощ мятат кючеци, забавлявайки се от сърце.

Дали в името на любовта Айлян е способна да прости „дребните“ прегрешения на своя мъж, или скоро ще станем свидетели на война? Предстои да разберем.