Рачков подари нов бюст на Вики за сватбата

Комикът иска маникюристката да е най-ослепителната булка.

Димитър Рачков явно е решил бъдещата му съпруга Виктория Кузманова да бъде най-ослепителната булка. Комикът е броил сериозна сума за нов силиконов бюст на любимата си, шушукат негови приближени. Макар самата Виктория да не е говорила публично за пластичната интервенция, промяната във визията вече трудно може да остане незабелязана.

Бъдещата адреналинка от „Господари на ефира“ няколко пъти се показва в социалните мрежи със специален следоперативен сутиен, който не остави много място за догадки. По-късно, през лятото, тя демонстрира и крайния резултат с доста по-смели снимки по бански. Новите й форми веднага бяха забелязани от последователите й, които не спестиха комплиментите си.

Промяната във визията й идва в момент, в който Вики и Рачков се готвят за следващата голяма крачка в отношенията си – сватбата. Двамата официално са заедно, а преди дни комикът направи голям жест към нея по време на шоуто си „Рачков и жените“ на Античния театър в Пловдив пред 3000 души. На самия финал той слезе в оркестрината, където беше неговата любов Вики, падна на колене и каза: „Знам, че не ти обръщам внимание, знам, че някой път те пренебрегвам. Знам, че сигурно съм егоист. Знам, че много те обичам. Искам пред всички тези хора да те питам: Ще се омъжиш ли за мен? Да ми потвърдиш“.

Под бурните аплодисменти на публиката, сред които беше и близкият приятел на Рачков – Христо Стоичков, Вики му каза „Да“. „Дайте й валидол“, пошегува се Рачков и добави: „И аз те обичам, Вики! Импровизирам в момента“.

След това комикът даде думата на Стоичков, който бе на първия ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Легендарната „осмица“ с удоволствие спре да кумува на сватбата. „Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръпнеш по цял път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години“, каза му Стоичков.

Рачков и Кузманова се познават от години покрай работата им в „Господари на ефира“. Тогава Виктория е част от екипа като адреналинка, а двамата се засичат професионално в периода 2012-2015 г. Любовта между тях обаче идва доста по-късно – в края на 2024 г. Преди да се събере с комика, Вики става известна и с участието си в „Един за друг“, където спечели риалити формата заедно с тогавашния си партньор Явор. Днес обаче животът й е съвсем различен. Връзката с Рачков се развива бързо и навръх Бъдни вечер на 24 декември 2025 г. той й предлага брак пред най-близките си хора. „Една декемврийска сутрин, докато си пиех кафето, осъзнах, че съм намерил точния човек“, сподели той. Пръстена с голям диамант избрал с помощта на стилистката Кремена Халваджиян. За Рачков това я първото предложение за брак в живота му.

Само няколко дни по-късно новината вече е публична. В началото на януари 2026 г. в „На кафе“ става ясно, че една от най-обсъжданите двойки в родния шоубизнес наистина се готви за сватба.

Докато подготовката за големия ден предстои, Виктория очевидно е започнала да се грижи още по-стриктно за външния си вид. Силиконовият бюст е поредната инвестиция във визията й, за която Рачков е помогнал финансово. Комикът не крие пред близки, че е силно влюбен в нея и че отношенията им са различни от предишните му връзки. Той не пести средства и за останалите желания на любимата си. Води Виктория на почивки по екзотични дестинации, неотдавна помогнал и за оборудването на нейния луксозен салон за красота.

Виктория вече е майка на 10-годишна дъщеря от предишната си връзка, но по нищо не отстъпва на много по-млади момичета, когато става дума за физическа форма. Самата тя активно спортува и следи храненето си, а социалните й профили все по-често показват резултатите от усилията й.

В интервюта през последните месеци Кузманова е откровена и за още една своя мечта – да има още едно дете. Тя не крие, че с Рачков мислят за бебе, но засега двамата са насочили вниманието си към предстоящата сватба.

Виктория вече носи годежния пръстен, говори за мечтаната церемония и се подготвя за големия ден. А по всичко личи, че Рачков няма намерение да пести нито за празника, нито за желанията на жената, за която е решил да се ожени.