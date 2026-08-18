Радина и Пламен се награбиха на плажа (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и нейният колега и любим Пламен Димов не крият връзката си, но никога досега не си бяха позволявали публична интимност. Дали заради горещото време, което разпалва страстите, дали защото любовта им става все по-силна, но двамата не удържаха на напора на чувствата и се награбиха на плажа в Гърция, видя „България Днес“.

Звездата от „Стъклен дом“ и по-младият ѝ избраник са впили устни в гореща целувка, а Радина е обгърнала нежно врата на Пламен.

От фотоса лъха на романтика, но се усеща и мощната еротична химия в артдвойката.

Бившата на Деян Донков и екранният Филип Константинов от „Вяра, надежда, любов“ вече представиха любовта си на сцена в постановката „Любовище“, написана специално за тях от известната драматуржка Яна Борисова.