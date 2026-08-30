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Радина Кърджилова чака бебе от младия любовник

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Румен Димитров
966
Радина Кърджилова чака бебе от младия любовник

Румен Димитров
966

Лицето на Радина Кърджилова издаде голяма лична тайна, която актрисата най-вероятно съвсем скоро ще сподели официално. Тя очаква бебе. Това все още не личи във фигурата й, но скулите и носът й са се покрили с „бременни” петна, подобни на лунички, в резултат на хормоналните промени. 

Още преди месеци Радина Кърджилова започна да подготвя публиката си за очаквана бременност, която вероятно отдавна е планирала заедно с половинката си Пламен Димов. Актрисата започна да пише в социалните мрежи за „подути кореми”, които били резултат от „щастливо” преяждане с мъжа до себе си, след това обяви, че е качила килограми, отново от щастие и любов. По този начин звездата се „презастрахова”, че дори коремчето й да се заобли от очаквана бременност, хората ще решат, че просто е напълняла, а щастливата вест за бебето ще им бъде съобщена, когато бъдещата майка прецени.

Тя действително леко се е закръглила в последно време, но не това издава нейната бременност, а луничките, които са се появили по лицето й. Радина по принцип няма лунички, а това лято те са обсипали скулите, носа и челото й, има ги дори над горната й устна. Ясно се вижда, че не е обикновена пигментация на кожата вследствие на силното слънце, а е т.нар. „маска на бременността”. Тя покрива лицата на много бъдещи майки и е предизвикана от хормоналните промени в този деликатен период. Петната всъщност са първият знак, който издава ранната бременност много преди коремчето да изпъкне. Дължат се на повишено производство на меланин заради скока на хормоните прогестерон и естроген.

40-годишната Радина явно е от жените, при които тези промени настъпват с огромна сила, тъй като луничките й се виждат дори на обикновени снимки с телефон, които публикува в социалните мрежи. Те са особено ясни на снимки от репетиция на пиеса, в която ще участва заедно с Пламен. Фотосите бяха публикувани в социалните мрежи преди дни. След това влюбената двойка тръгна за Рим, откъдето също пусна много снимки в мрежата. На тях се вижда, че актрисата вече няма нищо общо с кльощавата жена, която беше допреди няколко месеца. Тя в никакъв случай не е пълна, но видимо се е закръглила. Най-вероятно съвсем скоро и коремчето й ще се оформи.

Това ще бъде трето дете за Кърджилова и първо от връзката й с Пламен Димов. Двамата й синове – Христо и Йоан, са плод на дългогодишната й любов с Деян Донков. Димов също има син, който е на възрастта на Йоан – 5 години. Звездата никога не е крила, че иска да има поне три деца и по възможност, едното да е момиченце.

 

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7 Коментара

Бивш от МВР76

преди 37 минути

Лъчезарна Българка. Да ражда повече българчета. За да претопим циганската сган. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 36 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната и Миризлива Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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ПУКНИ УМРИ МАНГАЛКО.

преди 35 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 24 минути

Любима моя надежда дойчева слава за твоята миризлива мангалска пууутккка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 19 минути

Любима моя надежда дойчева слава за твоята миризлива мангалска пууутккка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 19 минути

Любима моя надежда дойчева слава за твоята миризлива мангалска пууутккка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 19 минути

Любима моя надежда дойчева слава за твоята миризлива мангалска пууутккка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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