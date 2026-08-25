Репортерка от "Преди обед" се омъжи за бившия футболист Тошко Бацанов

Мира Христова каза "да" на бившия футболист Тошко Бацанов, Люба Пашова поздрави младоженците

Сватбени камбани зазвъняха за репортерката на "Преди обед" Мира Христова. Журналистката, която е родена през 2003-та, се омъжи за дългогодишния си любим Тошко Бацанов, а красивата церемония се състоя в събота в родния им Кюстендил.

Младата булка сияе в ефирна бяла рокля, обсипана с нежни перлички, а младоженецът е заложил на елегантен бежов костюм. Усмивките не слизат от лицата на двамата, които събират близки и приятели, за да отпразнуват началото на семейния си живот.

След венчавката Мира вече носи фамилията на своя любим и е госпожа Бацанова. Щастливата новина веднага бе отпразнувана и от колегите й в "Преди обед".

"Ново 20. Имаме си най-красивата булкааа! Репортерът Мира Христова вече е госпожа Бацанова, а екипът ни пожелава на нея и съпруга й Тошко да създадат едно здраво и сплотено семейство с много обич по пътя им! Честито и горчивоооо!", радват се от предаването.

Сред гостите на празника е и телевизионната водеща Люба Пашова, чиято племенница е красивата Мира. Дългогодишната журналистка не пропусна да се щракне с ослепителната булка и отправи специално послание към младоженеца.

"Тошко, добре дошъл! Даваме ти от сърце най-прекрасната Мира", пише Пашова и отсича: "Сватба е!".

Любовната история на младоженците тръгва от общия им роден град преди около 7 години. И Мира, и Тошко са израснали в Кюстендил, макар ученическите им години да минават в различни гимназии. Бацанов учи в ПМГ "Проф. Емануил Иванов", докато бъдещата му съпруга е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон". По-късно Христова продължава образованието си в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Като юноша младежът е част от "Велбъжд U17" през 2017 г.

Мира изгражда успешна кариера пред камерата и става неизменна част от екипа на "Преди обед". В края на миналата година очарователната блондинка получава и професионално признание за интервюто си със световната музикална звезда Енрике Иглесиас.

Преди да облече бялата рокля, бъдещата госпожа Бацанова се сбогува подобаващо и с моминския живот. На 8 август Мира събира най-близките си приятелки за моминско парти край морето.

И докато сватбата на красивите кюстендилци вече разчувства екипа на Би Ти Ви, в телевизията се задава и втора. В същата събота, в която Мира и Тошко празнуват брака си, бъдещата съпруга на водещия на "Тази събота и неделя" Митьо Маринов - Константина Костова, също събира приятелките си за моминско парти. При Митьо и Константина големият ден предстои съвсем скоро. Влюбената двойка ще вдигне сватба на 11 септември, близо две години след романтичния си годеж.

Константина Костова на моминското си парти Кадър: Личен архив