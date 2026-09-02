Сашка Васева изригна срещу "Пирин фолк": Канят чалга изпълнители, които не могат да вдигнат имиджа на фестивала https://hotarena.net/laifstail/sashka-vaseva-izrigna-sreshtu-pirin-folk-kanyat-chalga-izpalniteli-koito-ne-mogat-da-vdignat-imidzha-na-festivala HotArena.net

Фестивалът не е такъв, какъвто беше, негодува певицата

"Не ме поканиха на "Пирин фолк", а и не искам да участвам. Фестивалът не е такъв, какъвто беше!"

Това призна изненадващо пред "България Днес" чалга легендата Сашка Васева по повод отсъствието й от едно от най-големите фолклорни събития у нас. Думите на певицата са шокиращи, предвид факта, че кариерата й стартира именно от "Пирин фолк" преди повече от 3 десетилетия.

През вече далечната 1994 г. Дупнишката Мадона прави своя дебют като изпълнител на голямата сцена в Сандански. Тогава Сашка впечатлява не просто с изпълнение, а с ярко сценично присъствие и нестандартна визия. Според певицата в миналото фестивалът давал криле на младите таланти, които в рамките на една нощ добивали нечувана популярност.

"Така се случи и с мен - "Пирин фолк" отвори вратата на известността ми. Тогава събитието произвеждаше хитове и звезди, както в Холивуд. Хората не отиваха просто за да измънкат нещо, а защото са самородни таланти. Сега не е така - фестивалът не прави нито запомнящи се песни, нито пък дава известност", на мнение е русата фурия.

Васева сама признава, че тази година дори не следи изданието, което се проведе на 28, 29 и 30 август в Сандански и се излъчи по телевизията. По нейни думи на фестивала вече не се канят знакови имена и музикални легенди, а само тепърва пробиващи артисти.

"На сцената на "Пирин фолк" са пели Лили Иванова, дует "Ритон", Панайот Панайотов. Ето такива имена трябва да се стимулират, а не някакви чалга изпълнители, които не могат да вдигнат имиджа на фестивала", апелира русата дупничанка въпреки редицата си хитове в попфолк сферата.

Заради новия вид на народния конкурс още преди години Сашка взима решението да не участва като гост-изпълнител. Изключение прави единствено появата й на юбилейното издание през 2023 г.

"Все пак аз съм доказан професионалист и нямам място сред младежи. Мен и малките деца ме познават, смятам, че не съм за там", категорична е дипломираната учителка.

За финал кралицата на кича зове "Пирин фолк" да се завърне към традициите и към хубавата македонска песен, която е в основата на обичания от поколения нашенци фестивал.

Деси Слава със 100-годишна носия на "Пирин фолк"

Деси Слава със 100-годишна носия на сценатаишна носия се появи на сцената на "Пирин фолк" 2026 певицата Деси Слава. Във финалната нощ, посветена на македонската песен, блондинката зарадва публиката със специално подбрана селекция от любими фолклорни изпълнения. Освен от космическия й глас публиката в Сандански остана възхитена и от автентичното й облекло с шевица, престилка, риза и панти на цял 1 век. Очаровани, феновете аплодират бурно гласовитата фолкзвезда, която неведнъж е определяна за талант №1 в лекия жанр.