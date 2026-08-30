Сашо Кадиев пуши от 8-годишно дете!

Сашо Кадиев е от хората, които трудно се разделят с вредните навици. Актьорът е дългогодишен пушач и въпреки че отдавна знае колко трудно се живее с подобна зависимост, засега няма изгледи да се откаже от цигарите. Тютюнът продължава да бъде неизменна част от ежедневието му. Водещият на „Кой да знае” неведнъж е признавал, че няма достатъчно воля да сложи край на порока.



В семейството му пушенето дори може да се определи като фамилна традиция. Майката на Сашо – актрисата Катерина Евро, също е заклет пушач и двамата заедно спокойно могат да издимят три кутии дневно. Вместо да си правят взаимни забележки обаче, те сякаш са намерили най-удобния възможен съюз – всеки да приема порока на другия, без да се опитва особено настойчиво да го променя.

Кадиев признава, че започнал да пуши още като ученик. Споделял е, че първите си цигари изпафкал в твърде ранна възраст. В едно от изданията на предаването „Кой да знае?“ водещият сам се издаде за мащабите на навика си и шокира зрителите с признанието, че още във втори клас е пропушил. „Във втори клас пуших по две кутии цигари на ден”, разказа Сашо, макар че подобно количество на толкова крехка възраст звучи почти невероятно. Оказва се, че той изобщо не се шегува – започнал да дими на 8-годишна възраст.

Така или иначе, пушенето се е превърнало в навик, който го следва през целия му съзнателен живот. Ако някой е очаквал, че с годините, с появата на семейство и деца, или с натрупването на здравословни притеснения Кадиев ще намери достатъчно силна мотивация да се откаже, засега прогнозите не се оправдават. Дори настоящата му съпруга Ивелина Чоева не е успяла да го убеди да спре. Манекенката от години се стреми към здравословен начин на живот и обръща внимание на храненето, движението и добрата форма. На този фон страстта на съпруга й към никотина изобщо не се вписва. Ивелина неведнъж се е опитвала да му повлияе, но успехът й се е оказал временен. За да направи компромис с жена си, Сашо дори преминал за известно време на електронни цигари. Очевидно обаче и този вариант не се оказал достатъчен за него. След краткия експеримент с електронното устройство отново се върнал към класическите цигари, които предпочита пред всички техни алтернативи.

Отказването от никотина не е лесно и за Катерина Евро. Звездата от „Оркестър без име” през годините е правила опити да се справи със зависимостта си, но безуспешно. Актрисата е пробвала дори иглотерапия, слагала си е специални лепенки и е търсила различни начини да се отърве от цигарите. Резултатът обаче винаги бил един и същ – след известно време отново посягала към кутията.

При Евро проблемът е още по-болезнен, защото тя има изключително силен мотив да спре. Майка й също била страстна пушачка и починала от рак на белите дробове на 57 години. „Имам много личен мотив да откажа цигарите, но явно нямам достатъчно воля!”, признавала е Катето. Цигарите продължават да присъстват в живота й, а примерът й очевидно не помага особено и на сина й. Сашо е наследил от майка си не само артистичния талант и чувството за хумор, но и слабостта към тютюна.

Пушенето обаче не е единственият вреден навик, с който Кадиев не се разделя. Както сме писали многократно, той има слабост и към електронните игри, а без другата негова голяма любов – напитката кока-кола, също трудно издържа. Ако е гладен пък, настроението му бързо се променя и става особено нервен. Затова благоверната му Ивелина внимателно планирала семейните им ангажименти така, че винаги да има време за храна, особено когато двамата пътуват. Вкусната манджа явно е друга слабост на водещия.

Напоследък това започва да личи и визуално, защото Сашо е натрупал килограми и се е сдобил с корем. Самият той не изглежда особено притеснен от това и дори наскоро публикува кадър, на който шкембето му може да се конкурира по размер с това на бременната му съпруга. Актьорът определено не се тормози с прекомерни диети, ограничения и мания по фитнеса.

Впрочем Кадиев има и доста по-сериозни причини да се замисли за начина си на живот. През последните месеци той откровено говори за тревожността, която го е обзела. Актьорът признава, че се страхува от различни неща – от заболявания, от икономическа криза, от финансови проблеми и от перспективата да остане без пари. Несигурността на времето, в което живеем, допълнително засилвала страховете му. Очакването на второто му дете също оказало влияние върху психиката му.

За първи път Кадиев ще стане баща на момче. Бъдещото бебе е голямата щастлива новина в семейството на Кадиев и Ивелина Чоева. Те официално потвърдиха, че очакват дете в края на май, след като седмици наред слуховете за бременността обикаляха артистичните среди. Подозренията се появиха още по време на романтичното пътуване на семейството до Мароко около рождения ден на Ивелина. Манекенката публикува снимки и видеа от екзотичната ваканция, а по-внимателните й последователи забелязаха промяната във фигурата й. Под кадрите започнаха да се появяват въпроси дали очаква бебе, но тогава нито Ивелина, нито Сашо потвърдиха информацията. Мълчанието им само засили любопитството, докато накрая самият Кадиев реши да сложи край на спекулациите. С трогателните думи „Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите” той обяви, че със съпругата му ще стават родители.

Бебето ще бъде първо за Ивелина и второ за Сашо. Актьорът вече има дъщеря Катерина от дългогодишната си връзка с танцьорката Таня Тончева. Малката Кати има специално място в сърцето на баща си и дори бе шаферка на сватбата му с Ивелина през 2024 г.

В началото свекървата Катерина Евро приемала по-резервирано новата партньорка на сина си, защото години наред била много близка с Тончева. С времето обаче Чоева успяла да спечели доверието й и днес двете демонстрират близост и взаимно уважение. Манекенката се старае да поддържа добри отношения както със свекърва си, така и с малката Катерина.

Чоева и Кадиев са заедно от вече 6 години. Пандемията през 2020 г. се оказала неочакваният повратен момент в отношенията им. „Ако не беше пандемията, с Ивелина нямаше да бъдем заедно. Пристигна от Лондон уж за няколко дни, но повече не си тръгна. Щастлив съм, че днес е част от живота ми!”, признавал е артистът. Сега двамата очакват първия си общ наследник, при това момче – нещо, което Сашо отдавна искал. Катето Евро също имала голямо желание отново да стане баба и не криела радостта си.

Покрай бременността на Ивелина актьорът се е превърнал в още по-грижовен съпруг. Близки до семейството разказват, че той се старае бъдещата майка да се чувства добре и да не й липсва нищо. Двамата прекарват много време заедно, а очакването на детето допълнително ги сближило. С любовта на мъжа си към цигарите обаче Чоева така и не успяла да се пребори.

Засега Кадиев явно предпочита да не води тази битка. Вместо това приема с чувство за хумор слабостите си – от цигарите и кока-колата до игрите и любовта към обилната храна. Междувременно се подготвя да посрещне и второто си дете. Остава само да видим дали появата на дългоочаквания син ще се окаже достатъчно силен стимул за Сашо да промени поне някои от навиците си.

