Сашо Кадиев шокира: Глътнах огромна хлебарка на сцената! (Псувал в ефир)

„Глътнах огромна хлебарка на сцената!“, шокира феновете си Александър Кадиев в подкаста „Забавни истории с А. Симов“.

Синът на Катето Евро не е от актьорите, които не са правили гафове на сцената и в телевизията, но за разлика от повечето си колеги той няма скрупули да запознае с тях широката публика. За някои му се е наложило да си извинява, други се дължат по думите му на претоварване, а е имало и „обикновени“ сакатлъци, от които не е застрахован нито един театрален актьор - правил си е рани, падал е на сцената, забравял е костюми, но приема това като неизбежност, наречена „рисковете на професията“.

Но случаят с хлебарката оставал може би най-екстремният в кариерата му дотук. Отвратителната история се разиграла преди години по време на постановка.

„Пия от една чаша вода на сцената. Но чашата не е прозрачна, а плътна. Изведнъж усещам нещо в устата си. Връщам го и о, ужас и гадост! - оказа се ей такава хлебарка! Влязла си преди това в чашата и аз не съм я видял. Глътнах я, но успях да я върна. И я изкоментирах на сцената уж от името на персонажа“, още потръпва от преживяното тв водещият.

„Драгите зрители“, а и потребителите в социалните мрежи си спомнят два-три немалки гафа на Сашо Кадиев от времето, когато водеха „Преди обед“ с Деси Стоянова. Самият той определя като най-сериозен гафа с ругатните си в ефир, без да знае, че не са го изключили, пише "България Днес".

„Отразяваме на живо участие на един бивш министър-председател, който говореше на площада. Чувал в слушалките в ухото ми да го пускаме. Но аз не съм изключен, забравили са ме.

Тогавашният министър-председател обещава, че нещата ще се оправят, ще стане еди-какво си, а аз да взема да го коментирам: „Бе, къде ще се оправи, господин министър-председател! То си е е...ло майката!“. Горе крещят: „В ефир си! Спирай веднага!“, връща лентата назад Кадиев.

По думите му от телевизията му наредили да си почине и да си вземе 2 седмици принудителен отпуск. „Конфузът наистина беше голям, все пак ставаше въпрос за министър-председател“, посочва наследникът на звездата от „Оркестър без име“.

По думите му имало опасност дори да не се върне повече в телевизията, но всичко приключило с хепиенд.

Заради хипер натоварения си професионален график, и то в продължение на цели 12 години - сутрин водене на живо в телевизията, следобед пътуване до някой град с гастрол на постановка или пък игра в спектакъл на Малък градски театър зад канала, където още е на щат, и сън не повече от три часа, тв водещият започнал да обърква градовете.

„Един път пристигам, вече не помня в кой град, и питам къде е театърът. А организаторката ми казва: „Тук няма театър, Сашо, има само читалище“. И се мятам на колата, добре, че градът, в който трябваше да играя беше само на час път, и пристигам. Публиката ме чака, едва в 20 часа започна представлението“, припомня си и други трагикомични истории от кариерата си Сашо Кадиев.