Състезател на Кристиана Колева от „Фермата“ е намушкан с нож и убит в столичен мол

Т реньорката по вдигане на тежести Кристиана Колева, която е един от участниците в новия сезон на „Фермата“, е преживяла голяма драма. През октомври 2025 година тя губи един от своите възпитаници – Красимир Цветанов.

Той е намушкан с нож и убит в столичен мол. Младият спортист е само на 15 години, когато губи живота си, и това съсипва напълно Кристиана. Веднага след трагичния инцидент треньорката отхвърля твърденията, че Красимир е бил конфликтен. Тя го описва като изключително кротък, трудолюбив и възпитан. Казва, че със сигурност е щял да вземе медали и го чакало сериозно бъдеще в щангите.

Самата Кристиана обаче е имала усещане, че ще се случи нещо страшно, тъй като по-големият брат водел момчето по лош път заради контакти с грешни хора. Тя се принудила да отиде на среща със семейството и да разговаря с родителите за това, но в крайна сметка не успяла да предотврати фаталния край.

„Фермата“ не е първо предаване на Би Ти Ви, в което Кристиана Колева участва. Преди три години тя бе един от героите в „Животът по действителен случай“, където получи нова усмивка в рубриката „Моето ново аз“. Кристиана си тръгна от студиото със здрави и бели зъби и сбъдна поредна своя мечта – този път не спортна, а естетическа.

Във „Фермата“ сега треньорката влезе с дъщеря си Румяна Станчева, която също като майка си е била състезателка по вдигане на тежести. Двете се определят като жени от стомана и вярват, че ще стигнат доста далеч в предаването, а защо не и да го спечелят, пише "Филтър".