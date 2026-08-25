Шеф Петров: Домакинството на Бургас на „Евровизия 2027“ може да ни изложи пред цяла Европа https://hotarena.net/laifstail/shef-petrov-domakinstvoto-na-burgas-na-evroviziya-2027-mozhe-da-ni-izlozhi-pred-cyala-evropa HotArena.net

Готвачът предупреждава за проблеми с канализацията, хотелите и наплива от туристи

Шеф Борис Петров подхвана истинска словесна война срещу домакинството на Бургас на "Евровизия 2027" и предупреди, че градът може да се изложи пред цяла Европа.

Острият език на шеф Петров отново се развихри, този път заради избора на Бургас за домакин на "Евровизия 2027". Кулинарят, познат както с участието си във "Вип брадър", така и с безкомпромисните си позиции по различни обществени теми, публикува поредица от гневни постове във фейсбук. В тях Петров поставя под съмнение готовността на морския град да посрещне огромния международен форум.

Основното му притеснение е свързано с инфраструктурата и най-вече с канализацията в района на Слънчев бряг. Според готвача при пълни хотели и силни валежи системата трудно би издържала на натоварването.

"За "Евровизия"! Забравих да кажа, че дори инфраструктурата на канализацията в Св. Влас и Слънчев бряг е за къс сезон", пише Петров. По думите му проблеми има още сега, когато хотелите са пълни, а при очаквания огромен наплив от гости ситуацията може да стане още по-сериозна.

"Представете си "Евровизия", пълни хотели в Слънчев бряг, як дъжд", предупреждава кулинарят и допълва: "Истината! НЕ СМЕ ГОТОВИ! Комисията не знае това! Обаче кметът го знае!".

Петров стига още по-далеч и прогнозира, че евентуална лоша организация няма да удари само Бургас, а може да нанесе щети върху имиджа на българския туризъм. "За една седмица ще развалим туризма си като цяло завинаги", смята той.

Това се оказва само началото. След като публикациите му предизвикват лавина от реакции, шефът влиза в ожесточен спор с потребители от Бургас. Езикът му става все по-остър, а критиките вече не са насочени единствено към организацията на конкурса.

Петров категорично заявява: "В България сме свикнали последните години някой с власт да прецаква други", като намеква, че около избора на домакин има въпросителни. Според него решението не трябва да се превръща в съревнование между София и Бургас, а да се преценява единствено кой град има необходимите условия да организира събитие от подобен мащаб.

"Това не е съревнование на градове", категоричен е готвачът. Той защитава и София като вариант за домакин с думите: "София не е България, но е вашата българската столица!".

Последвалите коментари очевидно допълнително разгневяват кулинарното гуру. Той публикува изображение със знак "Забранено за гларуси" и обявява страницата си за "забранена" за част от критиците си от Бургас. След това дори сменя профилната си снимка със зачеркната чайка и иронично пише: "В София си избрахме лого на "Евровизия"!

Въпреки бурните реакции Петров не отстъпва от позицията си. Напротив - поредицата му от публикации показва, че за него основният въпрос остава дали Бургас и курортите наоколо разполагат с достатъчно добра инфраструктура, за да поемат огромния поток от гости, който "Евровизия" ще доведе със себе си.