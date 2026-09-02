Шок в ефира! Актрисата Албена Михова подлуди майките с разкази за алкохолни запои и коварни лъжи!

Приказка за пияната готвачка Грета, излъчена по БНТ, ядоса множество родители.

В предаването „Разкажи ми приказка“ актрисата Албена Михова емоционално разказва „Умницата Грета“ на Братя Грим. Епизодът е излъчен в неделя вечерта – 30 август, като проверка показва, че това е повторение и за пръв път приказката е представена в този вариант през пролетта на тази година - 21 март.

Последното излъчване предизвиква вълна от негодувание в социалните мрежи, като родители са възмутени, че в национален ефир се разказват истории за алкохол и дори са въвлечени деца, които коментират дали е добре да се употребяват градусови напитки. Майки и татковци беснеят, че главната героиня лъже, което също е лош пример за подрастващите.

В ефир Албена Михова емоционално разказва как готвачката Грета ходи с червени обувки и си казвала, че по-хубава от нея няма. Също така пийвала винце и била весела. Господарят на Грета й поръчал да изпече две пилета на шиш, тъй като чакал важен гост, но край жарта готвачката ожадняла и слязла в избата да си пийне винце. Наточила една кана вино и си казала: „Наздраве, Грета. Винце сладко, гърло гладко“. Героинята на няколко пъти пила и така пресушила цялата кана с вино. Впоследствие Грета изяла пилетата и излъгала господаря си и госта му, че няма нищо общо, дори и завъртяла интрига между тях – на господаря си казала, че гостът му избягал с пилетата, а на госта, че господарят й иска да му отреже ушите.

Именно пиенето на алкохол и лъжите най-силно ядосват родителите в социалните мрежи, където се образува цунами от негативни коментари. Майки и татковци беснеят още, че в предаването има и истински дечица, които отговарят на два въпроса на разказвачката Албена Михова - „Вие мислите ли, че е хубаво да се пие вино?“ и „Какво става с този, който пие много вино?“.

Отговорите на малчуганите звучат чисто по детски искрено:

Не е хубаво да се пие вино, защото после ти се замайва главата;

Не трябва да се пие вино, защото съдържа много алкохол;

Наказанието на този, който пие вино, е да не пие;

Този, който пие много вино, започва да ходи на зигзаг;

Не е хубаво да се пие, защото ще ни срещне полицията;

Моят дядо пие ракия, а не вино;

По-хубаво е да пием лимонада, отколкото вино.

Родители негодуват, че малки деца са занимавани с опасна тема, каквато е алкохолът, и днешните предавания по БНТ за хлапета нямат нищо общо с тези от миналото, които имали много по-образователна и възпитателна цел.

„Разкажи ми приказка“ е детско предаване на Българската национална телевизия, което се излъчва всяка събота и неделя от 19,50 часа. В него популярни личности като актьори, писатели, музиканти и спортисти четат и представят приказки. Предаването включва класически български народни приказки, както и известни световни заглавия, които пренасят децата в свят на принцеси, юнаци и вълшебни герои.