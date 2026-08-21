Щерката на Наско от Б.Т.Р. става тв водеща! (СНИМКИ)

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. започна кариера на телевизионна водеща.

Мартина Пенева, която завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ и доби популярност в сериала „Вяра, Надежда, Любов“, грабва микрофона и ще се развива в ново поприще, пише "България Днес".

„Мартина смело се впуска в поредното предизвикателство - новото лице на телевизия ММ. Освен като водеща на интервюта и подкасти тя ще има и диджей сет. Това е пореден неин талант, който развива активно през последните няколко години“, обявиха от легендарния музикален канал, който беше един от най-гледаните и слушаните у нас в началото на XXI век.

Мартина вече е любимка на зрителите, след като във „Вяра, Надежда, Любов“ се превъплъти в студентката Биляна Иванова, която е сервитьорка в клуб и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното, а след това се оказва, че е бременна с близнаци.

Почитателите на сериала още тогава отчетоха, че актрисата има харизмата да стои пред камера. „Мартина е като нежно, но деликатно цвете, но приятно изненадва с характер, изградена позиция и вдъхновяващо любопитство към музиката, изкуството, хората и живота като цяло. Носи в гените си таланта и на двамата си родители, но се изявява успешно в актьорската професия. Със запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията“, хвалят я още от музикалната телевизия.

Мартина предпочита да не я свързват с баща ѝ, за да постига успехите си сама, и при кандидатстването в НАТФИЗ не шуми с това кой е нейният татко. „За сълзи е рано, но е факт, че се чувствам горд като баща“, казва за щерката си Наско от легендарната рок група Б.Т.Р.