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Щерката на Наско от Б.Т.Р. става тв водеща! (СНИМКИ)

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Каролина Церовска
3017
Щерката на Наско от Б.Т.Р. става тв водеща! (СНИМКИ)

Каролина Церовска
3017

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. започна кариера на телевизионна водеща.

Мартина Пенева, която завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ и доби популярност в сериала „Вяра, Надежда, Любов“, грабва микрофона и ще се развива в ново поприще, пише "България Днес".

„Мартина смело се впуска в поредното предизвикателство - новото лице на телевизия ММ. Освен като водеща на интервюта и подкасти тя ще има и диджей сет. Това е пореден неин талант, който развива активно през последните няколко години“, обявиха от легендарния музикален канал, който беше един от най-гледаните и слушаните у нас в началото на XXI век.

Мартина вече е любимка на зрителите, след като във „Вяра, Надежда, Любов“ се превъплъти в студентката Биляна Иванова, която е сервитьорка в клуб и става свидетел на двойно убийство. Успява да избяга, без никой да разбере, прибира се в квартирата си, но е измъчвана от видяното, а след това се оказва, че е бременна с близнаци.

Почитателите на сериала още тогава отчетоха, че актрисата има харизмата да стои пред камера. „Мартина е като нежно, но деликатно цвете, но приятно изненадва с характер, изградена позиция и вдъхновяващо любопитство към музиката, изкуството, хората и живота като цяло. Носи в гените си таланта и на двамата си родители, но се изявява успешно в актьорската професия. Със запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията“, хвалят я още от музикалната телевизия.

Мартина предпочита да не я свързват с баща ѝ, за да постига успехите си сама, и при кандидатстването в НАТФИЗ не шуми с това кой е нейният татко. „За сълзи е рано, но е факт, че се чувствам горд като баща“, казва за щерката си Наско от легендарната рок група Б.Т.Р.

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