Силвестър Сталоун става супергерой у нас! СНИМКИ

Силвестър Сталоун е готов да влезе в ролята на супергерой за нов екшън у нас.

Звездата на световното кино от години харесва страната ни като особено подходящо място за правене на филми. В последните години той стана още по-любим на населението у нас след изказването си, че в Лос Анджелис няма къде да намериш безплатен интернет с wi-fi, докато в България дори из горите при вълците има такъв.

Самарянин

Филмът, който подготвя Слай да прави у нас, е „Самарянин 2“ – продължение на едноименния геройски екшън. Там героят му има суперсили, но от няколко десетилетия се е скрил от обществения поглед. Докато един ден съдбата не прави така, че отново трябва да използва суперсилите си, за да защити едно хлапе от нападението на банда разбойници. Първият филм частично бе правен у нас, сега продължението Слай иска отново да се осъществи по тази схема.

Историята отново се очаква да бъде на Браги Ф. Шут, написал сценария и за първия филм. Според съобщения в холивудската преса „Самарянин 2“ най-вероятно ще бъде сниман догодина.

Стар

Слай има и друг проект, който се очаква да бъде правен също у нас, а в него най-вероятно ще участва Арнолд Шварценегер, но името му още не е официално обявено. Филмът носи работното заглавие Never Too Old to Die („Никога не си достатъчно стар, за да умреш“). Това се очаква да бъде екшън комедия за специален агент през Студената война. Той сега се е пенсионирал, но още не се отказва да търси врага под прикритие и го забелязва на всякакви места и във всякакви проявления.

Точна дата за снимките на този филм също не е определена официално, но се очаква и той да мине за догодина. Макар че Сталоун многократно ни е изненадвал, като е съобщавал как снимките на даден негов филм, които е обявявал за след няколко месеца, всъщност са приключили.

Родни кинаджии обаче се притесняват от някои изказвания, че Щатите могат да наложат допълнителни данъци върху продукции, снимани в чужбина, дори ако са изцяло от американски екипи. Това донякъде може да обърка плановете. Слай засега е обявил 7 нови проекта, сред тях са и двата у нас.